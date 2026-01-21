La serie TV di God of War ha trovato anche Heimdall: è Max Parker

I produttori della serie TV di God of War hanno annunciato un nuovo componente del cast: si tratta di Max Parker, che interpreterà il ruolo di Heimdall dopo il successo nello show a sfondo militare Boots.

Uno dei figli di Odino, Heimdall è dotato della capacità di prevedere cosa sta per succedere, il che gli conferisce un vantaggio fondamentale anche e soprattutto in battaglia: forse è per questo che il suo è un carattere arrogante e ambizioso.

Il dio norreno è affascinante e dotato di un grande carisma, ma soffre lo scarso apprezzamento del padre e così punta continuamente ad aumentare il proprio potere, come abbiamo visto nella sua rappresentazione nella campagna di God of War Ragnarok.

Max Parker affiancherà i già annunciati Ryan Hurst e Teresa Palmer, ingaggiati per interpretare rispettivamente Kratos e Sif all'interno della serie televisiva prodotta da Sony e Amazon MGM Studios in collaborazione con PlayStation Productions.