Starbreeze, lo studio di Payday 3, è stato colpito dai lincenziamenti

Secondo quanto riportato da Insider Gaming, Starbreeze, lo studio autore di Payday 3, avrebbe licenziato parte del proprio staff, segnando un nuovo momento difficile per la compagnia, che dal lancio disastroso del gioco fatica a ritrovare stabilità.
La conferma arriva da una serie di messaggi pubblicati su LinkedIn da alcuni ex‑dipendenti coinvolti nei tagli. Al momento non è chiara l'entità dei licenziamenti, ma il QA Alexander Pereswetoff‑Morath parla di "molte" persone colpite. Altri dipendenti, invece, hanno ricevuto l'avviso che la loro posizione è considerata "a rischio esubero".
Un flop che ha colpito duramente l'azienda
"Oggi molti di noi negli uffici Starbreeze di Stoccolma hanno ricevuto una brutta notizia e ora sto cercando un nuovo ruolo; apprezzerei il vostro supporto", ha dichiarato Pereswetoff‑Morath. "Dopo più di sette anni, il periodo più lungo che abbia mai trascorso in un'azienda in qualsiasi settore, il mio tempo è (con ogni probabilità) arrivato."
La Senior Tech Producer Sabina af Jochnick ha aggiunto: "A causa dei recenti licenziamenti in Starbreeze, il mio ruolo è stato indicato come a rischio di esubero, quindi sto iniziando a guardare a ciò che verrà dopo."
Payday 3 è uscito nel 2023, ricevendo numerose critiche al lancio. Il gioco è arrivato sul mercato in condizioni troppo fragili per un titolo basato sul multiplayer online, con server instabili, matchmaking problematico e contenuti percepiti come insufficienti. Molti giocatori hanno abbandonato il titolo in tempi brevi o scelto di non acquistarlo affatto, portando infine al licenziamento del CEO Tobias Sjögren a fine 2024.
A causa dei risultati negativi, lo studio ha ridotto l'investimento nei contenuti del secondo anno ed è stato costretto a cancellare Project Baxter, un live service basato su Dungeons & Dragons. Lo scorso ottobre, inoltre, la compagnia ha annullato anche la modalità offline di Payday 3 precedentemente annunciata, spiegando che uno dei motivi era il numero limitato di persone nel team. Al momento Starbreeze non ha ancora rilasciato un commento ufficiale sui licenziamenti.