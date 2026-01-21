Starbreeze, lo studio di Payday 3, è stato colpito dai lincenziamenti

La conferma arriva da una serie di messaggi pubblicati su LinkedIn da alcuni ex‑dipendenti coinvolti nei tagli. Al momento non è chiara l'entità dei licenziamenti, ma il QA Alexander Pereswetoff‑Morath parla di "molte" persone colpite. Altri dipendenti, invece, hanno ricevuto l'avviso che la loro posizione è considerata "a rischio esubero".

Un flop che ha colpito duramente l'azienda

"Oggi molti di noi negli uffici Starbreeze di Stoccolma hanno ricevuto una brutta notizia e ora sto cercando un nuovo ruolo; apprezzerei il vostro supporto", ha dichiarato Pereswetoff‑Morath. "Dopo più di sette anni, il periodo più lungo che abbia mai trascorso in un'azienda in qualsiasi settore, il mio tempo è (con ogni probabilità) arrivato."

La Senior Tech Producer Sabina af Jochnick ha aggiunto: "A causa dei recenti licenziamenti in Starbreeze, il mio ruolo è stato indicato come a rischio di esubero, quindi sto iniziando a guardare a ciò che verrà dopo."

Payday 3 è uscito nel 2023, ricevendo numerose critiche al lancio. Il gioco è arrivato sul mercato in condizioni troppo fragili per un titolo basato sul multiplayer online, con server instabili, matchmaking problematico e contenuti percepiti come insufficienti. Molti giocatori hanno abbandonato il titolo in tempi brevi o scelto di non acquistarlo affatto, portando infine al licenziamento del CEO Tobias Sjögren a fine 2024.

A causa dei risultati negativi, lo studio ha ridotto l'investimento nei contenuti del secondo anno ed è stato costretto a cancellare Project Baxter, un live service basato su Dungeons & Dragons. Lo scorso ottobre, inoltre, la compagnia ha annullato anche la modalità offline di Payday 3 precedentemente annunciata, spiegando che uno dei motivi era il numero limitato di persone nel team. Al momento Starbreeze non ha ancora rilasciato un commento ufficiale sui licenziamenti.