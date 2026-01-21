2

Battlefield 6 presenta la mappa Contaminated per la Stagione 2, in arrivo anche una mappa di Battlefield 4

La Stagione 2 di Battlefield 6 introduce la nuova mappa Contaminated, ambientata in una zona montana avvolta da nebbia e foreste.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/01/2026
I Battlefield Studios hanno offerto un primo assaggio di ciò che i giocatori possono aspettarsi dalla Stagione 2 di Battlefield 6. Sui profili social ufficiali è stata presentata la mappa Contaminated, accompagnata da una concept art che trovate qui sotto.

L'immagine mostra un campo di battaglia ambientato in una zona montana: nebbia e foresta avvolgono quella che sembra essere una piccola pista di atterraggio, mentre tra gli alberi si intravedono cecchini appostati.

Torna anche Glomud Railway da Battlefield 4

Sul sito ufficiale, lo studio spiega che Contaminated, in termini di dimensioni, si colloca tra Eastwood della Stagione 1 e Mirak Valley del lancio, con ulteriori paragoni a St. Quentin Scar di Battlefield 1 e Arras di Battlefield V.

Durante i test su Battlefield Labs, gli sviluppatori "analizzeranno come il gameplay dei veicoli e la presenza aerea interagiscono con la fanteria, valutando anche la disposizione delle coperture, degli asset e i confini degli obiettivi. Verrà inoltre verificato il funzionamento delle meccaniche uniche della mappa nelle partite reali e gli strumenti a disposizione dei giocatori per interagirvi".

Lo studio ha inoltre confermato il ritorno di Golmud Railway, una delle mappe più amate di Battlefield 4, che approderà prima in Battlefield Labs e successivamente in una futura stagione. Non si tratta di una semplice conversione dell'originale: la mappa è stata ricostruita da zero per adattarsi alle dinamiche del nuovo capitolo, pur mantenendo ciò che la rendeva iconica. L'obiettivo dichiarato è farne "la mappa più grande di Battlefield 6".

Vi ricordiamo che la Stagione 2 di Battlefield 6 è in programma per il 17 febbraio, con la prima che verrà estesa con nuove ricompense da sbloccare.

