La Stagione 2 di Battlefield 6 è stata rinviata, in compenso sono in arrivo altri contenuti per la Stagione 1

Nello specifico, ora la Stagione 2 inizierà il 17 febbraio e non più il 20 gennaio come indicato in precedenza. Al suo posto verrà pubblicato un aggiornamento della prima season con nuove sfide settimanali, un tracciato bonus e nuove ricompense del pass battaglia.

I Battlefield Studios hanno annunciato un ampliamento della Stagione 1 di Battlefield 6 e contestualmente il rinvio della Stagione 2 . La decisione è stata presa per dare più tempo agli sviluppatori di apportare modifiche, ottimizzazioni e rifiniture sulla base dei feedback dei fan, che comunque nel frattempo potranno affrontare una serie di nuovi contenuti.

Nuove ricompense da sbloccare

A partire dal 27 gennaio sarà disponibile il nuovo tracciato bonus "Fuoco ghiacciato", che permetterà ai giocatori di ottenere una serie di ricompense aggiuntive semplicemente avanzando nei suoi livelli. Si tratta di un percorso parallelo al pass battaglia della Stagione 1, che offre sia premi gratuiti sia ricompense premium dedicate alla personalizzazione, tra cui pacchetti arma, skin per soldati e veicoli e vari bonus XP. Le ricompense premium, naturalmente, richiedono il possesso del pass battaglia.

Il tracciato può essere completato in contemporanea con gli altri percorsi della Stagione 1, senza costringere gli utenti a scegliere dove investire i propri progressi. Ogni livello richiede 10 punti bonus, per un totale di 110 punti necessari a completarlo, e, a differenza dei tracciati precedenti, tutti i punti si ottengono esclusivamente tramite le sfide settimanali, senza missioni extra dedicate.

Dopo la pubblicazione dell'aggiornamento, il team darà il via anche a un evento speciale dedicato a San Valentino, con nuove ricompense di accesso giornaliere e diversi weekend con XP doppi che terranno impegnati i giocatori fino all'arrivo della Stagione 2. Maggiori dettagli verranno svelati nelle prossime settimane.