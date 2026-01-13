Il compositore di God of War torna sui propri passi: sarebbe disposto a lavorare ancora sulla serie

God of War Ragnarök ha più di tre anni sulle spalle e la serie TV pare ancora lontana, ma non significa che i giocatori abbiano smesso di pensare alle avventure di Kratos e di Atreus. Lo stesso è per il compositore Bear McCreary.
Parlando con IGN USA, McCreary ha spiegato qual è la propria posizione sulla serie.
I commenti del compositore di God of War
Quando gli è stato chiesto se fosse interessato a lavorare in altri media a God of War, il compositore ha affermato: "Mi sento ancora molto molto orgoglioso del lavoro che ho fatto [con God of War] e se ci fosse l'opportunità di espandere la mia creazione, sarei disponibile per farlo".
Questa dichiarazione è in contrasto con alcune affermazioni passate di McCreary: aveva infatti dichiarato che il suo lavoro su God of War era "completo", ma ora - probabilmente per l'arrivo della serie TV - pare assolutamente disponibile per lavorare ancora una volta sull'opera di Santa Monica Studio.
"La cosa fantastica del lavorare su questi giochi di God of War è che sono così vasti", ha spiegato McCreary. "Non credo di aver scritto nulla, musicalmente, nei due giochi e nei DLC che non sia stato scoperto. Anzi, se mai, penso che più si va a fondo, più spero risulti evidente quanto io e il team abbiamo sempre lavorato per renderlo semplicemente migliore. Dopo aver concluso i lavori su questi enormi giochi, però, dopo averlo completato e quando tutto ciò che voglio fare è dormire, mi ritrovo comunque a pensare: 'Ecco cosa dovremmo fare la prossima volta'."
McCreary ha aggiunto che lavorare ai videogiochi è intrinsecamente diverso dal produrre musica per la TV o per il cinema, data la natura interattiva della narrazione. "Abbiamo sempre spinto i confini musicali di God of War", ha detto. "Per esempio, in God of War Ragnarök abbiamo deciso di implementare una regola del 'non fare del male alla melodia'. Questo significa che, se un giocatore sta andando davvero bene in una schermaglia o in uno scontro, iniziano a emergere i temi dei personaggi e questi cambiano a seconda di chi è il tuo compagno nel gioco."
"Ma diciamo che si tratta del tema di Kratos. Se vinci, normalmente ci sarebbe solo un grande stacco e tutto si fermerebbe. In Ragnarök invece c'è il grande stacco, tutto il resto si ferma, ma quella melodia si completa. Sembra una cosa semplice, ma sono state necessarie migliaia di ore di lavoro da parte di una mezza dozzina di persone per riuscirci."
Ricordiamo infine che la serie TV di God of War è in pre-produzione e ha già un regista.