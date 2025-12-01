La serie TV di God of War è in pre-produzione e ha già un regista

Co-prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios , il progetto vanterà una lunga lista di executive producer, fra cui Maril Davis, Cory Barlog (game director di God of War), Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Carter Swan, Hermen Hulst, Roy Lee e Brad Van Arragon.

La trama della serie TV riprenderà gli eventi del God of War del 2018 , in cui l'ex Fantasma di Sparta e suo figlio Atreus si ritrovano protagonisti di un complicato viaggio fra le terre del nord per portare a termine una missione molto personale e molto importante.

Non è tutto: come già riportato tempo fa, Amazon ha già ordinato la Stagione 2 , evidentemente convinta del grande potenziale di questo progetto e della bravura dei professionisti che sono stati reclutati finora per portare l'epopea di Kratos sulla piattaforma streaming Prime Video.

Stando a quanto riportato da Deadline, la serie televisiva di God of War è in pre-produzione e ha già un regista , il talentuoso Frederick E.O. Toye (Shogun, The Boys), che si occuperà di dirigere alcuni degli episodi più importanti dello show.

Una firma importante

Come ricorderete, alcuni mesi fa Sony e Amazon hanno fatto ripartire da zero la serie TV di God of War, dopo l'abbandono dei produttori, ma stando ai nomi coinvolti la trasposizione sembra davvero interessante e promette un racconto molto fedele all'opera originale.

Il regista già nominato, Frederick E.O. Toye, è infatti uno dei professionisti più richiesti nell'attuale panorama televisivo, ha vinto un Emmy per il suo lavoro su Shogun e negli ultimi anni è diventato una presenza fissa sulla piattaforma Prime Video tra Fallout, The Terminal List e il già citato The Boys.