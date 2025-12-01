Annunciato il quinto film di Sonic, ma la data di uscita è lontanissima

Vale la pena sottolineare che si tratta del quinto film della serie . Prima di questo, infatti, arriverà Sonic 4 - Il Film (o qualunque sarà il titolo ufficiale), previsto per marzo 2027 . In pratica, tra le due pellicole intercorre circa un anno e mezzo.

Paramount ha ufficializzato un nuovo capitolo della saga cinematografica di Sonic the Hedgehog . I fan del celebre porcospino blu dovranno però armarsi di pazienza: l'uscita nelle sale è fissata al 22 dicembre 2028 , quindi oltre tre anni di attesa.

Pochissimi dettagli per il momento

Paramount non ha svelato molto sul progetto. Per ora è stato presentato come "Sonic Universe Event Film", prodotto da Moritz's Original Film in collaborazione con SEGA Sammy. Nessuna informazione aggiuntiva è stata diffusa, se non la conferma che il film esiste e che sarà pensato per ampliare ulteriormente l'universo cinematografico di Sonic.

L'annuncio rappresenta un chiaro segnale della volontà della compagnia di continuare a investire in un franchise estremamente redditizio. Basti pensare che Sonic the Hedgehog 3 ha debuttato con 60,1 milioni di dollari al box office statunitense nella prima settimana, raggiungendo poi 492,1 milioni di dollari a livello globale. Con questi risultati, l'intera saga ha superato quota 1,2 miliardi di dollari complessivi.