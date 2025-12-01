0

Il trailer di lancio di Marvel Cosmic Invasion è ricco di azione

Disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2, Marvel Cosmic Invasion si mostra con uno spettacolare trailer di lancio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   01/12/2025
Annihilus in Marvel Cosmic Invasion
Marvel Cosmic Invasion
Marvel Cosmic Invasion
Tribute Games e DotEmu hanno pubblicato il trailer di lancio di Marvel Cosmic Invasion, l'atteso tie-in che è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Le sequenze del video ci introducono rapidamente alla trama del gioco, che vede il potentissimo Annihilus lanciare un'invasione cosmica, appunto, e i più potenti eroi della Terra organizzarsi per sventarla, lanciandosi a testa bassa in una missione che li vedrà affrontare tantissimi nemici differenti.

Avremo la possibilità di selezionare i nostri personaggi da una rosa di quindici che include figure come Captain America, Wolverine, Iron Man, Spider-Man e Venom, ma anche Nova, Beta Ray Bill, Silver Surfer, Rocket, She-Hulk e Cosmic Ghost Rider.

Marvel Cosmic Invasion, la recensione: un beat'em up Marvel ricco di eroi ma con pochi contenuti

La campagna di Marvel Cosmic Invasion include percorsi differenti che puntano alla rigiocabilità, oltre a una modalità arcade che consente di affrontare nuovamente le missioni già completate sfruttando eventualmente dei modificatori.

Un'ottima accoglienza

Pur alla luce di alcune voci più critiche, Marvel Cosmic Invasion ha ottenuto ottimi voti dalla stampa internazionale, a conferma di quanto questo picchiaduro a scorrimento in pixel art fosse atteso.

A questo punto non rimane che capire se anche il pubblico premierà il tie-in sviluppato da Tribute Games, capace di riproporre una formula che in casa Marvel non si vedeva da parecchio tempo (qualcuno ricorda il coin-op di Captain America and the Avengers, sì?).

Segnalazione Errore
