Il trailer di lancio di Marvel Cosmic Invasion è ricco di azione

Tribute Games e DotEmu hanno pubblicato il trailer di lancio di Marvel Cosmic Invasion, l'atteso tie-in che è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass.
Le sequenze del video ci introducono rapidamente alla trama del gioco, che vede il potentissimo Annihilus lanciare un'invasione cosmica, appunto, e i più potenti eroi della Terra organizzarsi per sventarla, lanciandosi a testa bassa in una missione che li vedrà affrontare tantissimi nemici differenti.
Avremo la possibilità di selezionare i nostri personaggi da una rosa di quindici che include figure come Captain America, Wolverine, Iron Man, Spider-Man e Venom, ma anche Nova, Beta Ray Bill, Silver Surfer, Rocket, She-Hulk e Cosmic Ghost Rider.
La campagna di Marvel Cosmic Invasion include percorsi differenti che puntano alla rigiocabilità, oltre a una modalità arcade che consente di affrontare nuovamente le missioni già completate sfruttando eventualmente dei modificatori.
Un'ottima accoglienza
Pur alla luce di alcune voci più critiche, Marvel Cosmic Invasion ha ottenuto ottimi voti dalla stampa internazionale, a conferma di quanto questo picchiaduro a scorrimento in pixel art fosse atteso.
A questo punto non rimane che capire se anche il pubblico premierà il tie-in sviluppato da Tribute Games, capace di riproporre una formula che in casa Marvel non si vedeva da parecchio tempo (qualcuno ricorda il coin-op di Captain America and the Avengers, sì?).