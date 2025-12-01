Il trailer di lancio di Marvel Cosmic Invasion è ricco di azione

Tribute Games e DotEmu hanno pubblicato il trailer di lancio di Marvel Cosmic Invasion, l'atteso tie-in che è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Le sequenze del video ci introducono rapidamente alla trama del gioco, che vede il potentissimo Annihilus lanciare un'invasione cosmica, appunto, e i più potenti eroi della Terra organizzarsi per sventarla, lanciandosi a testa bassa in una missione che li vedrà affrontare tantissimi nemici differenti.

Avremo la possibilità di selezionare i nostri personaggi da una rosa di quindici che include figure come Captain America, Wolverine, Iron Man, Spider-Man e Venom, ma anche Nova, Beta Ray Bill, Silver Surfer, Rocket, She-Hulk e Cosmic Ghost Rider.

La campagna di Marvel Cosmic Invasion include percorsi differenti che puntano alla rigiocabilità, oltre a una modalità arcade che consente di affrontare nuovamente le missioni già completate sfruttando eventualmente dei modificatori.