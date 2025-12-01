I voti di Marvel Cosmic Invasion sono ottimi, con poche eccezioni

Marvel Cosmic Invasion ha ricevuto ottimi voti dalla stampa internazionale, che evidentemente ha apprezzato molto il picchiaduro a scorrimento sviluppato da Tribute Games, che attinge a piene mani dalla sconfinata lore dell'Universo Marvel.

La moda, ovverosia il numero che ricorre più spesso nell'elenco qui di seguito, è una valutazione che orbita attorno all'8 e non può che essere positiva per questo atteso tie-in, sebbene non manchino alcune voci un po' più critiche e persino un'insufficienza.

Sembra insomma che gli autori di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge e Scott Pilgrim Vs. The World: The Game abbiano messo a segno un altro centro, in attesa di vedere come andranno le vendite sulle varie piattaforme.