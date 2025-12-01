I voti di Marvel Cosmic Invasion sono ottimi, con poche eccezioni

Marvel Cosmic Invasion ha ricevuto ottimi voti dalla stampa internazionale, che evidentemente ha apprezzato molto il picchiaduro a scorrimento sviluppato da Tribute Games, che attinge a piene mani dalla sconfinata lore dell'Universo Marvel.
La moda, ovverosia il numero che ricorre più spesso nell'elenco qui di seguito, è una valutazione che orbita attorno all'8 e non può che essere positiva per questo atteso tie-in, sebbene non manchino alcune voci un po' più critiche e persino un'insufficienza.
- GameBlast - 10
- GameGrin - 9,5
- The Outerhaven - 9
- Hey Poor Player - 9
- DualShockers - 9
- GamingBolt - 9
- Worth Playing - 9
- Atomix - 9
- ZTGD - 9
- Xbox Achievements - 9
- GameSpew - 9
- Finger Funs - 9
- Power Unlimited - 8,7
- Loot Level Chill - 8,5
- Vgames - 8,5
- Game Informer - 8,5
- COGconnected - 8,5
- Video Chums - 8,4
- Screen Rant - 8
- GamesRadar+ - 8
- GamingTrend - 8
- Game Rant - 8
- Siliconera - 8
- Noisy Pixel - 8
- ScreenHub - 8
- Nintendo Life - 8
- XboxEra - 8
- Final Weapon - 8
- Gamereactor - 8
- Gameliner - 8
- Push Square - 8
- TheGamer - 8
- Metro GameCentral - 8
- Destructoid - 7,5
- But Why Tho? - 7,5
- Wccftech - 7,5
- Critical Hits - 7,5
- PlayStation Universe - 7,5
- Multiplayer.it - 7
- GameSpot - 7
- IGN - 7
- CGMagazine - 6
- TheSixthAxis - 5
Sembra insomma che gli autori di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge e Scott Pilgrim Vs. The World: The Game abbiano messo a segno un altro centro, in attesa di vedere come andranno le vendite sulle varie piattaforme.
La nostra recensione
Se avete letto la nostra recensione di Marvel Cosmic Invasion, saprete che abbiamo molto apprezzato il gioco, pur giudicandolo un po' povero di contenuti e inevitabilmente privo di originalità.
Al contempo, tuttavia, abbiamo speso parole positive per quanto concerne la modalità cooperativa, il sistema di combattimento, il ricco roster scelto per l'occasione e la presenza al suo interno anche di personaggi meno noti rispetto alle figure più iconiche di casa Marvel.