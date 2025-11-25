La sequenza introduttiva di Marvel Cosmic Invasion è uno spettacolo

Dotemu e Tribute Games hanno pubblicato la sequenza introduttiva di Marvel Cosmic Invasion, l'atteso picchiaduro a scorrimento che attinge a piene mani dall'Universo Marvel per portare sullo schermo una quantità enorme di personaggi anche molto particolari.
Le sequenze animate del video mostrano infatti eroi molto popolari come Captain America, Spider-Man, Venom, Wolverine e Tempesta, ma anche parecchie figure meno note al grande pubblico: da Phyla-Vell a Nova, da Silver Surfer a Beta Ray Bill, da Rocket a a She Hulk e poi ancora Black Panther, Iron Man e Phoenix.
L'enorme roster di personaggi sarà impegnato stavolta ad affrontare il potentissimo Annihilus, il dominatore della Zona Negativa, che ha dato il via a un'invasione su larga scala per conquistare (o annichilire!) l'intero universo.
Dovremo dunque esplorare numerosi scenari e affrontare le truppe di Annihilus nonché i suoi alleati in questa guerra, da Thanos a MODOK, da Taskmaster all'AIM, per ristabilire la pace e sventare la terribile minaccia.
Una formula vincente
Marvel Cosmic Invasion arriva dopo l'eccellente esperienza di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, puntando a riproporre l'esperienza action a base cooperativa che tanto successo riscuote ormai da diversi anni.
In questo caso potremo non soltanto selezionare due diversi eroi per comporre la nostra squadra, alternandoli in qualsiasi momento, ma anche contare sull'aiuto dei nostri amici nell'ambito di una modalità multiplayer sia in locale che online aperta a quattro giocatori.