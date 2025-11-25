La sequenza introduttiva di Marvel Cosmic Invasion è uno spettacolo

Dotemu e Tribute Games hanno pubblicato la sequenza introduttiva di Marvel Cosmic Invasion, l'atteso picchiaduro a scorrimento che attinge a piene mani dall'Universo Marvel per portare sullo schermo una quantità enorme di personaggi anche molto particolari.

Le sequenze animate del video mostrano infatti eroi molto popolari come Captain America, Spider-Man, Venom, Wolverine e Tempesta, ma anche parecchie figure meno note al grande pubblico: da Phyla-Vell a Nova, da Silver Surfer a Beta Ray Bill, da Rocket a a She Hulk e poi ancora Black Panther, Iron Man e Phoenix.

L'enorme roster di personaggi sarà impegnato stavolta ad affrontare il potentissimo Annihilus, il dominatore della Zona Negativa, che ha dato il via a un'invasione su larga scala per conquistare (o annichilire!) l'intero universo.

Dovremo dunque esplorare numerosi scenari e affrontare le truppe di Annihilus nonché i suoi alleati in questa guerra, da Thanos a MODOK, da Taskmaster all'AIM, per ristabilire la pace e sventare la terribile minaccia.