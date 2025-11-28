Gli orari di sblocco di Marvel Cosmic Invasion sono stati rivelati

Gli orari di sblocco di Marvel Cosmic Invasion sono stati annunciati ufficialmente da Tribute Games e DotEmu: stando all'infografica, in Italia sarà possibile giocare con l'atteso tie-in a partire dalle 17.00 del 1 dicembre.

Scaricabile senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Xbox Game Pass, ma disponibile anche su PC, PlayStation e Nintendo Switch 1 e 2, il nuovo picchiaduro a scorrimento degli autori di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge si pone come una lettera d'amore nei confronti dei fan della Marvel e non solo.

Sarà infatti possibile selezionare i propri personaggi da un roster composto da ben quindici supereroi, fra cui i vari Spider-Man, Iron Man, Wolverine, Captain America ma anche Silver Surfer, Cosmic Ghost Rider, Rocket, She-Hulk, Fenice, Tempesta e altri ancora.

Un gruppo di campioni determinato a sventare la minaccia dell'invasione cosmica messa in piedi dal potentissimo Annihilus, che ha scatenato le sue truppe sterminate con l'obiettivo di conquistare o distruggere l'universo.