Gli orari di sblocco di Marvel Cosmic Invasion sono stati rivelati

Gli orari di sblocco di Marvel Cosmic Invasion sono stati annunciati ufficialmente da Tribute Games e DotEmu: stando all'infografica, in Italia sarà possibile giocare con l'atteso tie-in a partire dalle 17.00 del 1 dicembre.
Scaricabile senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Xbox Game Pass, ma disponibile anche su PC, PlayStation e Nintendo Switch 1 e 2, il nuovo picchiaduro a scorrimento degli autori di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge si pone come una lettera d'amore nei confronti dei fan della Marvel e non solo.
Sarà infatti possibile selezionare i propri personaggi da un roster composto da ben quindici supereroi, fra cui i vari Spider-Man, Iron Man, Wolverine, Captain America ma anche Silver Surfer, Cosmic Ghost Rider, Rocket, She-Hulk, Fenice, Tempesta e altri ancora.
Un gruppo di campioni determinato a sventare la minaccia dell'invasione cosmica messa in piedi dal potentissimo Annihilus, che ha scatenato le sue truppe sterminate con l'obiettivo di conquistare o distruggere l'universo.
Proprio come in sala giochi
Il gameplay di Marvel Cosmic Invasion riprende la formula dei classici picchiaduro a scorrimento, introducendo però un sistema a coppie che permette di scambiare in qualsiasi momento il proprio personaggio con un compagno.
Inoltre l'esperienza può essere affrontata sia in solitaria che in cooperativa, sia in locale che onlne per un massimo di quattro partecipanti con un meccanismo di tipo drop-in / drop-out: proprio come in sala giochi.