Hytale: svelata la data d'uscita in accesso anticipato dell'anti Minecraft

Il team di sviluppo ha dato l'annuncio sul sito ufficiale, ripercorrendo i passaggi che hanno reso possibile questo piccolo miracolo : "Due settimane fa, noi, i fondatori dello studio, abbiamo riacquistato Hytale, a mesi dalla sua cancellazione. Abbiamo riportato in vita il progetto e siamo tornati a una build legacy di quattro anni fa che era stata abbandonata . Ci stiamo impegnando personalmente a finanziarlo per molti anni a venire."

Dettagli sul lancio in Accesso Anticipato

Viene quindi raccontato l'abbandono del motore più recente, per riscrivere il gioco come cross-platform e concentrarsi sulla rinascita della versione originale. Evidentemente il vecchio editore, Riot Games, aveva preteso delle modifiche che non erano piaciute agli sviluppatori e che avevano fatto deragliare il progetto.

"Questo ha richiesto di selezionare, scegliere e unire oltre 300 branch GitHub in un unico branch funzionante. È stato un lavoro di ingegneria impressionante, ma ora siamo abbastanza sicuri da lanciare il gioco in accesso anticipato."

Quindi è stato ribadito che "Hytale e Hypixel Studios sono di nuovo indipendenti e stiamo tornando alla visione originale del trailer del 2018. Poiché siamo tornati a una build più vecchia del gioco, inizialmente pensata per i prototipi, alcune parti potranno sembrare indietro, ma il ritmo è veloce e stiamo lavorando rapidamente per trasformarlo nel gioco che tutti abbiamo sognato." A questo punto ci auguriamo che riescano, visti tutti i travagli che hanno dovuto affrontare per arrivare a questo punto.

Viene spiegato che "il modding e gli strumenti creativi sono in uno stato discreto; tuttavia, non sono ancora dove vorremmo portarli nel lungo termine. Detto questo, sono pronti per i giocatori che vogliono creare contenuti fin dal primo giorno. Questo è un ottimo momento per modder, proprietari di server e creator per entrare in gioco! Avranno un ruolo significativo nel futuro di Hytale."

Viene anche raccontato che dalla cancellazione sono stati riassunti più di 40 membri del team, tra ex dipendenti e nuove assunzioni, portando il totale a 50." Ogni tanto una buona notizia anche dal fronte assunzioni.

Infine, viene consigliato a chi non si sente a suo agio a preordinare i giochi, di non farlo, perché "Questo è un vero accesso anticipato, il che significa che il gioco è ancora incompleto e sarà pieno di bug per un po'."

"La prima impressione sarà grezza, ma ciò che conta è la strada che ci attende. A breve arriveranno nuovi dettagli. Seguite i nostri canali social per gli aggiornamenti, e speriamo di vedervi il 13 gennaio 2026."