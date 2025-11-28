La colonna sonora di Star Wars: Starfighter non cita John Williams, ecco chi l'ha realizzata

"Stavo pensando a questo film e a ciò di cui ho bisogno che sia la musica, perché vuole essere in qualche modo ispirata ai classici ", ha detto invece Shawn Levy "Tuttavia no, non saranno remix dei temi di Williams."

A realizzare le musiche del film con Ryan Gosling è stato Thomas Newman, un compositore che ha già vinto Grammy, Emmy e BAFTA , oltre a totalizzare ben quindici nomination agli Oscar: fra le sue opere spiccano le colonne sonore di American Beauty, Erin Brockovich e Le Ali della Libertà, ma anche Skyfall e Spectre dalla serie di James Bond.

Un progetto interessante

In arrivo nelle sale cinematografiche il 28 maggio 2027, Star Wars: Starfighter si pone dunque come un progetto interessante anche per quanto concerne le musiche e l'approccio scelto dal regista in tal senso. "Sapevo di avere bisogno di una colonna sonora dal grande cuore, composta da qualcuno che, come John Williams, non ha paura di cimentarsi con i temi", ha detto Levy.

"Per questo ho chiamato Tom Newman e gli ho detto: 'Ehi, sono Shawn Levy. Ti andrebbe di considerare...?' E lui ha risposto: 'Mandami la sceneggiatura e descrivimi la tua visione.' Così ho fatto entrambe le cose e la risposta è stata sì. Sono così entusiasta!"