La prima foto di Star Wars: Starfighter celebra l'inizio delle riprese del film

Star Wars: Starfighter racconterà una storia originale, che non si ricollega agli altri film della saga e che è ambientata in un periodo mai esplorato prima per quanto concerne l'universo di Star Wars.

Ci sono diverse novità per quanto concerne il cast , che stando all'ultimo comunicato stampa includerà Flynn Gray (nella foto con Gosling), Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings e Amy Adams.

Lucasfilm ha pubblicato la prima foto di Star Wars: Starfighter per celebrare l'inizio delle riprese del film , che come sappiamo verrà diretto da Shawn Levy e vedrà Ryan Gosling nel ruolo del protagonista.

Le parole del regista

Reduce dal grande successo di Deadpool & Wolverine, Shawn Levy si è detto onorato di poter dare il via ai lavori su Star Wars: Starfighter. "Provo un profondo senso di entusiasmo e onore nell'avviare la produzione del film", ha dichiarato il regista.

"Dal giorno in cui Kathy Kennedy mi ha chiamato per invitarmi a sviluppare un'avventura originale nell'incredibile galassia di Star Wars, questa esperienza è stata un sogno che si avvera, sia a livello creativo che personale."

"Star Wars ha plasmato il mio modo di intendere il potere delle storie, di come i personaggi e i momenti cinematografici possano restare con noi per sempre. Entrare a far parte di questa galassia narrativa, insieme a collaboratori così brillanti sia davanti che dietro la macchina da presa, è l'emozione di una vita."