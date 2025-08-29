La prima foto di Star Wars: Starfighter celebra l'inizio delle riprese del film

Lucasfilm ha pubblicato la prima foto di Star Wars: Starfighter per celebrare l'inizio delle riprese del film, che come sappiamo verrà diretto da Shawn Levy e vedrà Ryan Gosling nel ruolo del protagonista.
Ci sono diverse novità per quanto concerne il cast, che stando all'ultimo comunicato stampa includerà Flynn Gray (nella foto con Gosling), Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings e Amy Adams.
Star Wars: Starfighter racconterà una storia originale, che non si ricollega agli altri film della saga e che è ambientata in un periodo mai esplorato prima per quanto concerne l'universo di Star Wars.
Attualmente in produzione, il film con Ryan Gosling farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il 28 maggio 2027, come già riportato.
Le parole del regista
Reduce dal grande successo di Deadpool & Wolverine, Shawn Levy si è detto onorato di poter dare il via ai lavori su Star Wars: Starfighter. "Provo un profondo senso di entusiasmo e onore nell'avviare la produzione del film", ha dichiarato il regista.
"Dal giorno in cui Kathy Kennedy mi ha chiamato per invitarmi a sviluppare un'avventura originale nell'incredibile galassia di Star Wars, questa esperienza è stata un sogno che si avvera, sia a livello creativo che personale."
"Star Wars ha plasmato il mio modo di intendere il potere delle storie, di come i personaggi e i momenti cinematografici possano restare con noi per sempre. Entrare a far parte di questa galassia narrativa, insieme a collaboratori così brillanti sia davanti che dietro la macchina da presa, è l'emozione di una vita."