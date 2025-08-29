Path of Exile 2 celebra il lancio del grosso aggiornamento The Third Edict con un weekend gratis per tutti

Path of Exile 2 sta per espandersi con il grosso aggiornamento The Third Edict che introduce numerosi contenuti e modifica vari aspetti del gioco rappresentando dunque un passo molto importante nella sua evoluzione, tanto che Grinding Gear Games ha deciso di celebrarne il lancio con un weekend gratis per tutti.

Path of Exile 2: The Third Edict è dunque in arrivo questa sera, accompagnato da una speciale campagna Free Weekend che si terrà da oggi 29 agosto alle 22:00 fino alle 22:00 del 1° settembre, consentendo a tutti di scaricare e giocare l'action RPG durante questo fine settimana.

Questa sarà la prima occasione per i giocatori di tutto il mondo di provare Path of Exile 2 senza una chiave di accesso anticipato su tutte le piattaforme disponibili, inclusi PC, Steam, PlayStation, Xbox, ed Epic Games Store.