Path of Exile 2 celebra il lancio del grosso aggiornamento The Third Edict con un weekend gratis per tutti

Path of Exile 2 sta per espandersi con il grosso aggiornamento The Third Edict che introduce numerosi contenuti e modifica vari aspetti del gioco rappresentando dunque un passo molto importante nella sua evoluzione, tanto che Grinding Gear Games ha deciso di celebrarne il lancio con un weekend gratis per tutti.
Path of Exile 2: The Third Edict è dunque in arrivo questa sera, accompagnato da una speciale campagna Free Weekend che si terrà da oggi 29 agosto alle 22:00 fino alle 22:00 del 1° settembre, consentendo a tutti di scaricare e giocare l'action RPG durante questo fine settimana.
Questa sarà la prima occasione per i giocatori di tutto il mondo di provare Path of Exile 2 senza una chiave di accesso anticipato su tutte le piattaforme disponibili, inclusi PC, Steam, PlayStation, Xbox, ed Epic Games Store.
Ricompense esclusive e novità dell'aggiornamento
Path of Exile 2 sarà gratuito sia su PC che su console fino al primo settembre, consentendo dunque una lunga prova approfondita di circa tre giorni, quanto basta per capire se il titolo vale l'acquisto o meno.
La campagna Free Weekend consente inoltre di ottenere vari oggetti cosmetici esclusivi, dunque può rappresentare un'occasione doppiamente interessante, insieme anche a vari Twitch drop previsti in questi giorni.
Tali oggetti si ottengono completando le azioni riportate di seguito:
- Raggiungere l'accampamento di Clearfell nell'Atto 1: Exile's Hood Cosmetic
- Sconfiggere il Rotten Druid nell'Atto 1: Exile's Staff
- Sconfiggere il Count Geonor nell'Atto 1: Exile's Cloak Back Attachment
Dopo il grosso update Dawn of the Hunt, The Third Edict rappresenta un'evoluzione importante in Path of Exile 2, introducendo modifiche significative al sistema, la prima lega esclusiva del gioco e molti nuovi contenuti.
Per quanto riguarda le novità in termini di contenuti e modalità di gioco, gli elementi principali dell'aggiornamento sono i seguenti:
- Atto quarto: L'arcipelago di Karui: esplorate otto isole letali in oltre 16 nuove aree, affrontando più di 100 nuovi tipi di mostri e 12 nuovi boss
- Tre interludi che sostituiscono la Difficoltà Cruel: I "mini atti" secondari introducono 19 nuove aree e 9 nuovi boss, facilitando la progressione verso l'endgame
- Rise of the Abyssal League: Affronta orrori, nuovi mostri e un nuovo boss Pinnacle, con ricompense esclusive e sistemi di crafting
- Nuovo sistema per le gemme di supporto: opzioni di configurazione ampliate con gemme di supporto multilivello e 40 potenti supporti di Lineage
- Commercio asincrono: acquistate articoli senza che i venditori debbano essere online
- Miglioramenti alla Quality of Life: Inclusi Sprint, miglioramenti al crafting e numerose modifiche al bilanciamento dei personaggi
- Espansione dell'Endgame: 25 nuove mappe, nuovi mostri, boss con varianti estremamente impegnative