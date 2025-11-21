Path of Exile 2 si prepara all'update 0.4.0 con il druido come protagonista: annunciata la data di uscita

Grinding Gear Games ha annunciato la data di uscita e della presentazione del prossimo aggiornamento 0.4.0 di Path of Exile 2 intitolato The Last of the Druids: il livestream di presentazione si terrà il 4 dicembre, mentre il lancio dell'update è previsto per il 12 dicembre.

Il druido scende in campo

Dopo la trasmissione del 4 dicembre, i giocatori avranno l'opportunità di provare in prima persona l'aggiornamento durante una Free Weekend Campaign, che sarà disponibile dal 11 dicembre alle 20:00 CET al 15 dicembre alle 20:00 CET.

Questo evento consente a chiunque non possieda una chiave di accesso anticipato di provare Path of Exile 2 senza restrizioni di livello e tutti i progressi compiuti durante questo periodo di prova verranno poi trasferiti alla versione eventualmente acquistata.

Al termine del weekend gratuito, i giocatori potranno continuare la loro avventura acquistando una chiave per l'accesso anticipato, mentre rimaniamo in attesa di informazioni sul lancio della versione completa, che dovrebbe avvenire nel corso del 2026, salvo ulteriori ritardi dopo i vari posticipi già avvenuti.

La classe del Druido in Path of Exile 2 era già stata presentata diverso tempo fa ma è finita poi dietro ad altri aggiornamenti da completare, evidentemente. Come ci si può aspettare da un personaggio del genere, è basata sulla manipolazione di elementi della natura e la possibilità anche di trasformarsi in forme bestiali.

L'estate scorsa abbiamo visto l'arrivo del grosso aggiornamento The Third Edict.