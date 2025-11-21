The Last Ronin sarebbe stato cancellato: Paramount vorrebbe focalizzarsi su delle TMNT in stile Sonic

L'obiettivo di Paramount sarebbe focalizzarsi su una pellicola live-action, che prenderebbe ispirazione dal successo di Sonic - Il Film. Pare però che il seguito di Tartarughe Ninja - Caos mutante , il film di animazione di successo del 2023, sia ancora previsto per settembre 2027.

Secondo un nuovo report di The Hollywood Reporter, Paramount avrebbe deciso di non produrre il film The Last Ronin delle Tartarughe Ninja , che sarebbe dovuto essere un ibrido live-action/animazione pensato per un pubblico adulto. Pare però che la dirigenza abbia lasciato la porta aperta per riprendere in mano l'opera in futuro.

I dettagli del report sulle Tartarughe Ninja

Secondo quanto indicato dalla testata, Paramount non desidera che il primo film live-action della compagnia dopo una decina di anni (l'ultimo è stato Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra del 2016, che ha fallito al botteghino) sia un prodotto violento e per un pubblico di soli adulti.

A guidare il nuovo progetto ci sarebbe Neal H. Moritz, produttore di Fast and Furious e dei film di Sonic, sempre prodotto da Paramount. IGN USA sottolinea come probabilmente la compagnia voglia realizzare un film delle Tartarughe Ninja che segua la strada di Sonic, ovvero un franchise live-action con CGI per tutta la famiglia in grado di superare il miliardo di incassi al botteghino con tre film.

Viene anche da domandarsi quale sia il futuro del videogioco The Last Ronin: la cancellazione del film potrebbe rendergli la vita più difficile? Di certo non navigava in buone acque visto che lo scorso anno metà del team era stato licenziato.