Ecco tutte le promo del Black Friday PlayStation 2025 di Gamelife

Dal 20 novembre al 4 dicembre potrete mettere le mani su PlayStation 5 in bundle con due dei titoli di punta del momento a un prezzo decisamente appetibile. Ma non finisce certo qui: è il momento perfetto per portarvi a casa PlayStation Portal , scoprire i videogiochi VR con PlayStation VR2, scegliere un nuovo DualSense e abbinarlo a un paio di cuffie Pulse. Non mancano anche le offerte sui giochi.

Siamo nel periodo del Black Friday, tempo di offerte per tutti i gusti. Anche in ambito videoludico gli affari non mancano e con il Black Friday PlayStation 2025 di Gamelife potrete dare un senso al vostro Natale videoludico. Preparatevi a sconti imperdibili su console, accessori e videogiochi disponibili in tutti i negozi Gamelife.

Tutte le offerte

Ma ora bando alle ciance e vediamo le offerte più succose del Black Friday PlayStation 2025 di Gamelife:

CONSOLE

Il bundle con EA Sports FC 26 potrebbe interessarvi

PlayStation 5 si è rivelata essere una console di enorme successo per Sony. Se ancora non avete fatto il salto, questa è l'occasione giusta per farlo, con sconti su tutti i modelli, con e senza disco, compreso il bundle esclusivo di Gamelife di PlayStation 5 Pro con EA Sports FC 26, un titolo che interesserà sicuramente moltissimi di voi.

GIOCHI PLAYSTATION 5

Anche Death Stranding 2: On the beach è in sconto

Moltissime anche le offerte sui giochi, che consentono di portarsi a casa alcuni dei titoli del momento a prezzo scontato. Quale occasione migliore per allungare il backlog?

GIOCHI PLAYSTATION 4

Pronti a correre con l'offerta su Gran Turismo 7?

Tra le offerte c'è spazio anche per i giochi di PlayStation 4. Nonostante l'età, si tratta di una macchina ancora amatissima e molto usata per giocare. Dedicatele un po' di spazio sotto l'albero.

ACCESSORI

Tempo di arricchire la vostra esperienza PlayStation

Infine, arricchite la vostra esperienza di gioco con gli accessori più desiderati per PlayStation 5, tra i quali PlayStation Portal e PlayStation VR2.

