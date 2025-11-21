Ecco tutte le promo del Black Friday PlayStation 2025 di Gamelife

Siamo nel periodo del Black Friday, tempo di offerte per tutti i gusti. Anche in ambito videoludico gli affari non mancano e con il Black Friday PlayStation 2025 di Gamelife potrete dare un senso al vostro Natale videoludico. Preparatevi a sconti imperdibili su console, accessori e videogiochi disponibili in tutti i negozi Gamelife.
Dal 20 novembre al 4 dicembre potrete mettere le mani su PlayStation 5 in bundle con due dei titoli di punta del momento a un prezzo decisamente appetibile. Ma non finisce certo qui: è il momento perfetto per portarvi a casa PlayStation Portal, scoprire i videogiochi VR con PlayStation VR2, scegliere un nuovo DualSense e abbinarlo a un paio di cuffie Pulse. Non mancano anche le offerte sui giochi.
Ma ora bando alle ciance e vediamo le offerte più succose del Black Friday PlayStation 2025 di Gamelife:
CONSOLE
PlayStation 5 si è rivelata essere una console di enorme successo per Sony. Se ancora non avete fatto il salto, questa è l'occasione giusta per farlo, con sconti su tutti i modelli, con e senza disco, compreso il bundle esclusivo di Gamelife di PlayStation 5 Pro con EA Sports FC 26, un titolo che interesserà sicuramente moltissimi di voi.
- PlayStation 5 Pro senza lettore ottico + FC 26 (ESCLUSIVA GAMELIFE): 699,99€ anziché 799,99€
- PlayStation 5 (modello Slim) con lettore ottico Edizione Limitata Gold Ghost of Yotei: 509,99€ anziché 609,99€
- PlayStation 5 (modello Slim) con lettore ottico + 2° DualSense: 509,99€ anziché 609,99€
- PlayStation 5 (modello Slim) senza lettore ottico: 349,99€ anziché 499,99€
- PlayStation 5 (modello Slim) senza lettore ottico + FC 26: 349,99€ anziché 499,99€
- PlayStation 5 (modello Slim) senza lettore ottico + 2° DualSense: 409,99€ anziché 509,99€
- PlayStation 5 (modello Slim) con lettore ottico + FC 26 + Black Ops 7: 489,99€ anziché 630,98€
GIOCHI PLAYSTATION 5
Moltissime anche le offerte sui giochi, che consentono di portarsi a casa alcuni dei titoli del momento a prezzo scontato. Quale occasione migliore per allungare il backlog?
- Lost Soul Aside 49,99€
- Death Stranding 2: On The Beach 59,99€
- ASTRO BOT 49,99€
- LEGO Horizon Adventures 19,99€
- Until Dawn Re-cut 39,99€
- Stellar Blade 49,99€
- Marvel's Spider-Man 2 39,99€
- Gran Turismo 7 39,99€
- God of War Ragnarok 29,99€
- The Last of Us Parte II Remastered 29,99€
- Death Stranding: Director's Cut 19,99€
- Helldivers 2 29,99€
GIOCHI PLAYSTATION 4
Tra le offerte c'è spazio anche per i giochi di PlayStation 4. Nonostante l'età, si tratta di una macchina ancora amatissima e molto usata per giocare. Dedicatele un po' di spazio sotto l'albero.
- Horizon: Forbidden West 19,99€
- Gran Turismo 7 29,99€
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales 29,99€
- Ghost of Tsushima - Director's Cut 29,99€
- Sackboy a Big Adventure 29,99€
- Days Gone 19,99€
ACCESSORI
Infine, arricchite la vostra esperienza di gioco con gli accessori più desiderati per PlayStation 5, tra i quali PlayStation Portal e PlayStation VR2.
- PlayStation Portal: 199,99€ anziché 219,99€
- PlayStation VR2: 349,99€ anziché 449,99€
- Cuffie Pulse Elite a 129,99€ anziché 149,99€
- Controller Dualsense Edge V2 a 189,99€ anziché 219,99€
