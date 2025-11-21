La data di uscita di Assassin's Creed 4 Black Flag Remake è al centro di un nuovo report: sarebbe vicinissimo

La saga di Assassin's Creed è estremamente attiva e ci sono tanti progetti in sviluppo. Secondo regolari report, uno dei giochi in produzione è il remake di Assassin's Creed 4 Black Flag, ma Ubisoft non ha ancora confermato ufficialmente la sua esistenza.

Continua essere così, ma continuano anche ad arrivare nuove voci. Ora, Insider Gaming ha svelato quale sarebbe la data di uscita di Assassin's Creed 4 Black Flag Remake e non è affatto lontana.