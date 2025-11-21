La data di uscita di Assassin's Creed 4 Black Flag Remake è al centro di un nuovo report: sarebbe vicinissimo

La saga di Assassin's Creed è estremamente attiva e ci sono tanti progetti in sviluppo. Secondo regolari report, uno dei giochi in produzione è il remake di Assassin's Creed 4 Black Flag, ma Ubisoft non ha ancora confermato ufficialmente la sua esistenza.
Continua essere così, ma continuano anche ad arrivare nuove voci. Ora, Insider Gaming ha svelato quale sarebbe la data di uscita di Assassin's Creed 4 Black Flag Remake e non è affatto lontana.
La presunta data di uscita di Assassin's Creed 4 Black Flag Remake
Secondo la testata, Ubisoft avrebbe intenzione di pubblicare Assassin's Creed 4 Black Flag Remake durante la settimana del 23 marzo, ovvero entro la fine dell'attuale anno fiscale. Mancherebbero quindi circa quattro mesi, al massimo, prima dell'arrivo del gioco.
Secondo Insider Gaming, un indizio dell'arrivo del gioco è presente nel rapporto finanziario dell'azienda francese, la quale segnala la presenza di un "gioco non annunciato" previsto entro la fine dell'anno fiscale, ovvero entro il 31 marzo 2026. Per la fonte, questo gioco è proprio Assassin's Creed 4 Black Flag Remake.
Ovviamente con una presunta uscita fissata per il marzo 2026, Ubisoft dovrebbe fare un annuncio ufficiale tra non molto: considerando che i The Game Awards si avvicinano, pare probabile che il palco di Geoff Keighley sia il prescelto dalla società francese. Per ora però sono solo speculazioni.
In attesa di novità, vi segnaliamo che Assassin's Creed Shadows e l'intera serie hanno superato le aspettative di Ubisoft nell'ultimo trimestre.