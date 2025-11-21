Inizia la rimozione dei "bikini chef" di Kirby Air Riders: Nintendo arriva alla festa e spegne la musica

Nintendo ha iniziato a rimuovere dal marketplace di Kirby Air Riders alcuni veicoli personalizzati dai giocatori che raffigurano una stella in bikini, il cosiddetto " bikini chef ", creato guardando al personaggio Chef Kawasaki, al centro di un meme in Giappone nel 2020. Vista la disponibilità dell'editor (la modalità My Machines), tanti giocatori hanno preso a ricreare e scaricare il meme in gioco, ma Nintendo è arrivata alla festa e ha spento la musica.

Non divertitevi, grazie

La modalità My Machines permette ai giocatori di adattare elementi grafici ai personaggi. Si tratta di un editor semplice e potente, che, con un po' di lavoro, dà modo di creare dei design molto elaborati.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

I giocatori possono caricare le loro creazioni nel Machine Market, una galleria online dove gli altri utenti possono acquistare i design usando monete guadagnate durante le corse. Tranquilli, perché è solo moneta virtuale e non sono coinvolti soldi reali. Ogni vendita fa aumentare il prezzo di un modello, tanto da far diventare molto costosi quelli più amati.

Appena il gioco è stato pubblicato, un giocatore ha caricato un design che trasforma la Warp Star, la stella volante standard del gioco, in un Chef Kawasaki con micro bikini. Come notato da alcuni utenti, il prezzo del design aveva iniziato a schizzare alle stelle, anche se molti immaginavano che Nintendo sarebbe presto intervenuta... com'è effettivamente avvenuto: sei ore dopo, il design è stato rimosso.

Chiaramente siamo su internet e la censura è diventata immediatamente una spinta irresistibile a replicare, tanto che un altro Chef Kawasaki è stato subito caricato nel Machine Market da un altro giocatore, in una versione con bikini meno minimale e con l'aggiunta di ali e coda da diavolo. Nemmeno a dirlo, è diventato il veicolo più costoso dell'intero marketplace, grazie a una quantità enorme ma imprecisata di download.

Anche in questo caso i giocatori temevano che Nintendo arrivasse per portare via la palla... e così è stato. Come potete immaginare, nel marketplace è arrivata una terza versione del modello, che mostra Kawasaki in bikini che regge due pentole da cucina. Anche in questo caso, i download sembrano moltissimi.

La domanda è: quanto durerà online?