La classifica vendite del Regno Unito non mostra sorprese, tranne la totale assenza di Kirby Air Riders

Dai dati GfK relativi al mercato del Regno Unito arriva la consueta classifica software sui giochi più venduti in tale territorio, che mostra una settimana dall'andamento notevolmente standard, tranne per il fatto che non vi è traccia di Kirby Air Riders.
Il gioco di Masahiro Sakurai rappresenterebbe la maggiore novità di questi giorni e ha avuto un ottimo impatto in Giappone, ma evidentemente è stato accolto dal disinteresse più totale in territorio britannico, almeno per quanto riguarda il mercato fisico.
In effetti, avevamo già avuto sentore del fatto che il lancio non avesse fatto grandi numeri nel Regno Unito, ma il fatto che il gioco, a distanza di una settimana, non compaia nemmeno nelle prime 40 posizioni della classifica risulta decisamente strano, considerando la quantità di copie che solitamente riescono a piazzare le esclusive Nintendo.
Una top ten tradizionalista
Evidentemente, la formula un po' stravagante non è riuscita a convincere i più tradizionalisti giocatori britannici, o forse il fatto di lanciare un nuovo pseudo kart racer a breve distanza da Mario Kart World è stata un'idea un po' azzardata.
Ovviamente parliamo solo del mercato del Regno Unito, in attesa di vedere quali altri risultati potrebbero emergere da altri territori europei e dal mercato americano.
In ogni caso, questa è la top ten, che mostra ben poche novità, tranne un ritorno di fiamma per Cyberpunk 2077: Ultimate Edition probabilmente grazie agli sconti del black friday:
- EA Sports FC 26
- Mario Kart World
- Call of Duty: Black Ops 7
- Leggende Pokémon: Z-A
- Battlefield 6
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Hogwarts Legacy
- Donkey Kong Bananza
- Just Dance 2026 Edition
- Clair Obscur: Expedition 33
Kirby Air Riders non compare nelle prime 40 posizioni, come abbiamo detto, e anche Ghost of Yotei scende dalla top ten e si piazza un posizione 13 questa settimana.