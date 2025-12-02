La classifica vendite del Regno Unito non mostra sorprese, tranne la totale assenza di Kirby Air Riders

Dai dati GfK relativi al mercato del Regno Unito arriva la consueta classifica software sui giochi più venduti in tale territorio, che mostra una settimana dall'andamento notevolmente standard, tranne per il fatto che non vi è traccia di Kirby Air Riders.

Il gioco di Masahiro Sakurai rappresenterebbe la maggiore novità di questi giorni e ha avuto un ottimo impatto in Giappone, ma evidentemente è stato accolto dal disinteresse più totale in territorio britannico, almeno per quanto riguarda il mercato fisico.

In effetti, avevamo già avuto sentore del fatto che il lancio non avesse fatto grandi numeri nel Regno Unito, ma il fatto che il gioco, a distanza di una settimana, non compaia nemmeno nelle prime 40 posizioni della classifica risulta decisamente strano, considerando la quantità di copie che solitamente riescono a piazzare le esclusive Nintendo.