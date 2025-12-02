0

La Smart TV Samsung QLED 4K da 43" è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il televisore Samsung QLED 4K da 43" al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 36%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/12/2025
Samsung QE43Q7F4AUXZT

Su Amazon è disponibile la Smart TV Samsung QLED 4K a 348,99 € rispetto al prezzo consigliato di 549 €, permettendoti di risparmiare fino al 36%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del televisore Samsung QE43Q7F4AUXZT

Come ti abbiamo già anticipato, si tratta in questo caso del televisore da 43" Q7F4 con basi laterali. Tra i principali punti chiave del prodotto troviamo il processore Q4 AI con risoluzione 4K Upscaling, in grado di offrire immagini ancora più realistiche e dettagliate, nonché nuove funzioni dedicate all'intelligenza artificiale.

Samsung QE43Q7F4AUXZT
Samsung QE43Q7F4AUXZT

La tecnologia Quantum Dot cattura la luce e rende i colori ancora più straordinari, mentre Motion Xcelerator offre un'esperienza di gioco ancora più immersiva, con immagini fluide e convincenti. Troviamo inoltre l'audio surround 3D sincronizzato, Q-Symphony e Adaptive Sound per un suono calibrato in base ai contenuti.

