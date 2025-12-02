Pixel 10 Pro e Buds Pro 2 in bundle su Google Store per le festività natalizie

Se stavate valutando l'acquisto del nuovo top di gamma Google, questo bundle di inizio dicembre è il modo più facile per abbassare il conto e ricevere anche un omaggio interessante. La promozione è attiva da oggi fino al 18 dicembre su Google Store Italia e si applica direttamente al carrello quando aggiungete Pixel 10 Pro insieme alle Pixel Buds Pro 2. Potete aprire la pagina dedicata cliccando su questo link.

Come funziona Il bundle dà accesso a 349€ di riduzione acquistando Pixel 10 Pro insieme a Pixel Buds Pro 2. Per accedere non servono voucher: l'importo finale viene ricalcolato in automatico quando entrambi i prodotti idonei sono nel carrello. Pixel Buds Pro 2, la recensione dei migliori auricolari di Google L'offerta è riservata ai maggiorenni con consegna in Italia e non è cumulabile con altre promo. Tutti gli articoli devono essere inseriti insieme per ottenere il prezzo bundle; è importante inoltre sottolineare che, in caso di reso parziale, il rimborso verrà ricalcolato sottraendo il valore dell'offerta speciale.

Il Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro rappresenta un passo avanti importante nella linea Google, grazie a un design compatto con display Super Actua da 6,3 pollici e a un sistema di fotocamere professionali che continua a distinguersi per resa cromatica, nitidezza e capacità computazionale. La tecnologia 5G si unisce a una gestione particolarmente efficiente dei consumi, che permette allo smartphone di superare le 24 ore di autonomia anche con un uso intenso. L'esperienza quotidiana risulta fluida e reattiva, merito di ottimizzazioni software che lavorano in sinergia con l'hardware proprietario. Il Tensor G3 garantisce un ulteriore salto prestazionale, offrendo maggiore efficienza energetica e reattività anche sotto carichi intensi. L'autonomia superiore alle 24 ore rimane uno dei punti di forza, supportata da una gestione smart dei consumi che adatta le risorse alle esigenze quotidiane.