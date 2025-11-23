Il lancio di Kirby Air Riders nel Regno Unito pare non sia stato entusiasmante

"Kirby Air Riders ha esordito in dodicesima posizione nella classifica di vendita retail del Regno Unito", ha scritto Dring. " Si tratta di un lancio piuttosto fiacco , ma non è una grande sorpresa. Io stesso aspettavo che uscissero le recensioni per decidere se acquistarlo o meno."

Il Regno Unito rappresenta un'eccezione?

Considerando che Kirby Air Riders è in testa alla classifica eShop di Nintendo Switch 2, può darsi che effettivamente il mercato inglese rappresenti un'eccezione e che il gioco stia facendo bene nel resto d'Europa, oltre che negli Stati Uniti e in Giappone, dove sono anni che Nintendo è fortissima.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Bisognerà dunque attendere le altre classifiche per avere una lettura più precisa delle prestazioni di Kirby Air Riders, sebbene in ogni caso le strategie di Nintendo potrebbero trasformare il racer diretto da Sakurai in una sleeper hit da milioni di copie vendute.