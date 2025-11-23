0

Il lancio di Kirby Air Riders nel Regno Unito pare non sia stato entusiasmante

Stando alle prime rilevazioni comunicate dal giornalista Christopher Dring, pare che il lancio di Kirby Air Riders nel Regno Unito non sia stato entusiasmante.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/11/2025
Kirby esulta in Kirby Air Riders
Kirby Air Riders
Kirby Air Riders
Articoli News Video Immagini

A giudicare dai primi dati comunicati dal giornalista Christopher Dring, pare che il lancio di Kirby Air Riders nel Regno Unito non sia stato entusiasmante: la nuova esclusiva Nintendo diretta da Masahiro Sakurai ha debuttato al dodicesimo posto della classifica di vendita.

"Kirby Air Riders ha esordito in dodicesima posizione nella classifica di vendita retail del Regno Unito", ha scritto Dring. "Si tratta di un lancio piuttosto fiacco, ma non è una grande sorpresa. Io stesso aspettavo che uscissero le recensioni per decidere se acquistarlo o meno."

Nel rispondere a un utente, il giornalista ha fatto presente che il Regno Unito non rappresenta un mercato forte per Nintendo e che lì Kirby non si pone come un personaggio particolarmente popolare.

I voti di Kirby Air Riders per Nintendo Switch 2 sono contrastanti I voti di Kirby Air Riders per Nintendo Switch 2 sono contrastanti

Un discorso simile può essere fatto per le recensioni internazionali, che pur essendo generalmente positive includono diverse voci più critiche che hanno determinato un sostanziale abbassamento della media.

Il Regno Unito rappresenta un'eccezione?

Considerando che Kirby Air Riders è in testa alla classifica eShop di Nintendo Switch 2, può darsi che effettivamente il mercato inglese rappresenti un'eccezione e che il gioco stia facendo bene nel resto d'Europa, oltre che negli Stati Uniti e in Giappone, dove sono anni che Nintendo è fortissima.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Bisognerà dunque attendere le altre classifiche per avere una lettura più precisa delle prestazioni di Kirby Air Riders, sebbene in ogni caso le strategie di Nintendo potrebbero trasformare il racer diretto da Sakurai in una sleeper hit da milioni di copie vendute.

#Dati di Vendita
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il lancio di Kirby Air Riders nel Regno Unito pare non sia stato entusiasmante