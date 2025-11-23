Il lancio di Kirby Air Riders nel Regno Unito pare non sia stato entusiasmante

A giudicare dai primi dati comunicati dal giornalista Christopher Dring, pare che il lancio di Kirby Air Riders nel Regno Unito non sia stato entusiasmante: la nuova esclusiva Nintendo diretta da Masahiro Sakurai ha debuttato al dodicesimo posto della classifica di vendita.
"Kirby Air Riders ha esordito in dodicesima posizione nella classifica di vendita retail del Regno Unito", ha scritto Dring. "Si tratta di un lancio piuttosto fiacco, ma non è una grande sorpresa. Io stesso aspettavo che uscissero le recensioni per decidere se acquistarlo o meno."
Nel rispondere a un utente, il giornalista ha fatto presente che il Regno Unito non rappresenta un mercato forte per Nintendo e che lì Kirby non si pone come un personaggio particolarmente popolare.
Un discorso simile può essere fatto per le recensioni internazionali, che pur essendo generalmente positive includono diverse voci più critiche che hanno determinato un sostanziale abbassamento della media.
Il Regno Unito rappresenta un'eccezione?
Considerando che Kirby Air Riders è in testa alla classifica eShop di Nintendo Switch 2, può darsi che effettivamente il mercato inglese rappresenti un'eccezione e che il gioco stia facendo bene nel resto d'Europa, oltre che negli Stati Uniti e in Giappone, dove sono anni che Nintendo è fortissima.
Bisognerà dunque attendere le altre classifiche per avere una lettura più precisa delle prestazioni di Kirby Air Riders, sebbene in ogni caso le strategie di Nintendo potrebbero trasformare il racer diretto da Sakurai in una sleeper hit da milioni di copie vendute.