Nintendo ha rivelato quanto spazio occupa Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2: stando alle indicazioni ufficiali della casa giapponese, il gioco Ubisoft richiederà 62,8 GB di spazio sulla console ibrida.

Si tratta di un peso sostanzialmente inferiore rispetto alle versioni PC e PS5 di Shadows, che possiedono dimensioni rispettivamente pari a circa 115 GB e 102 GB, probabilmente per via della risoluzione minore e di un adeguamento della qualità degli asset.

Ad ogni modo, alla luce dell'eccellente conversione di Star Wars Outlaws le aspettative nei confronti di questo debutto sono decisamente alte, sebbene si tratti di un titolo dotato di un open world più ampio e complesso.

Digital Foundry, in particolare, ha notato una serie di compromessi per quanto concerne la qualità degli effetti visivi, ma bisognerà toccare con mano la versione Nintendo Switch 2 per verificare come stanno davvero le cose.