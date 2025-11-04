Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2 promette bene, ma Digital Foundry nota alcuni compromessi

La rinuncia più evidente è il ray tracing . Secondo i tech enthusiast, le aree esterne risultano visivamente più piatte, con ombre e illuminazione meno naturali, probabilmente dovute all'uso di luci pre-calcolate anziché dinamiche. Una scelta simile era già stata adottata su Xbox Series S, e appare necessaria per garantire fluidità e stabilità su Switch 2.

Pochi giorni fa Ubisoft ha annunciato la versione Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Shadows . Per il momento del gioco si è visto un trailer e una serie di immagini, ma tanto è bastato agli esperti di Digital Foundry per intavolare una discussione su questa conversione nell'ultimo episodio del loro podcast. A loro avviso si presenta come una conversione ambiziosa , soprattutto considerando i limiti hardware della console, ma inevitabilmente introduce compromessi rispetto alle edizioni per PS5 e Xbox Series X|S .

Al netto dei compromessi, l'impressione iniziale è ottima

Oltre all'illuminazione, sono stati notati altri compromessi visivi: mancano il motion blur per oggetti singoli, le ombre e gli effetti di nebbia sono ridotti, e la qualità dell'immagine appare compressa (ma in questo caso potrebbe essere solo un effetto causato dalla compressione del trailer).

A ogni modo queste mancanze non sminuiscono quella che ha tutte le carte in regola per essere un'ottima conversione come quella di Star Wars Outlaws, con Digital Foundry che ha descritto questa versione come "visivamente attraente" e lodando Ubisoft per aver mantenuto l'atmosfera e lo stile artistico del gioco.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il lancio di Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2 è fissato al prossimo 2 dicembre. Ci sono novità in arrivo anche per chi ha acquistato il gioco su PS5, Xbox e PC con l'arrivo di due aggiornamenti maggiori nei prossimi mesi, con nuove missioni, parkour migliorato e una nuova collaborazione speciale.