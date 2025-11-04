26

Nintendo conferma le date e i periodi di uscita dei giochi Switch e Switch 2 in arrivo quest'anno e nel 2026

Nintendo ha svelato l'elenco con date e periodi di uscita dei giochi in arrivo per Switch e Switch 2 confermati nei prossimi mesi, da Metroid 4: Beyond a Pokémon Champions.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/11/2025
Samus in Metroid Prime 4: Beyond

Oltre agli straordinari risultati di vendita di Nintendo Switch 1 e Switch 2, l'ultimo report per gli azionisti della casa di Kyoto ha confermato la scaletta di pubblicazione dei principali titoli Nintendo (quindi esclusive dai team first-party e da collaborazioni con aziende esterne) in arrivo per entrambe le console, previsti tra la fine del 2025 e il 2026.

La buona notizia è che non ci sono cambiamenti: tutte le date e le finestre di lancio corrispondono a quelle già annunciate nei precedenti Nintendo Direct, senza ritardi o modifiche alla tabella di marcia.

Tante uscite già confermate per Switch 2

L'elenco resta comunque utile per riepilogare i giochi Nintendo in arrivo. Per Switch 2 si conferma un finale d'anno particolarmente ricco, con il debutto di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio il 6 novembre, seguito da Kirby Air Riders il 20 dello stesso mese e Metroid Prime 4: Beyond il 4 dicembre. A gennaio arriverà la Nintendo Switch 2 Edition di Animal Crossing: New Horizons (15 gennaio), seguita da Mario Tennis Fever il 12 febbraio. Switch 1, oltre alla nuova avventura di Samus Aran, vedrà il lancio di Tomodachi Life: Una vita da sogno nella primavera 2026, mentre Pokémon Champions (disponibile anche su mobile) ha ancora una finestra generica fissata al 2026.

Nintendo svela le impressionanti vendite di Nintendo Switch 2, Mario Kart World e Donkey Kong Bananza Nintendo svela le impressionanti vendite di Nintendo Switch 2, Mario Kart World e Donkey Kong Bananza

Di seguito le date e le finestre di lancio confermate per i giochi in arrivo su Switch e Switch 2:

Nintendo Switch

  • Metroid Prime 4: Beyond - 4 dicembre
  • Tomodachi Life: Living the Dream - primavera 2026
  • Rhythm Heaven Groove - 2026
  • Pokémon Champions - 2026

Nintendo Switch 2

  • Hyrule Warriors: L'era dell'esilio - 6 novembre
  • Kirby Air Riders - 20 novembre
  • Metroid Prime 4: Beyond - 4 dicembre
  • Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition - 15 gennaio
  • Mario Tennis Forever - 12 febbraio
  • Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel - primavera 2026
  • Yoshi and the Mysterious Book - primavera 2026
  • Pokémon Pokopia - 2026
  • Fire Emblem: Fortune's Weave - 2026
  • Splatoon Raiders - da annunciare
#Nintendo
