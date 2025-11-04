Nintendo conferma le date e i periodi di uscita dei giochi Switch e Switch 2 in arrivo quest'anno e nel 2026

Oltre agli straordinari risultati di vendita di Nintendo Switch 1 e Switch 2, l'ultimo report per gli azionisti della casa di Kyoto ha confermato la scaletta di pubblicazione dei principali titoli Nintendo (quindi esclusive dai team first-party e da collaborazioni con aziende esterne) in arrivo per entrambe le console, previsti tra la fine del 2025 e il 2026.
La buona notizia è che non ci sono cambiamenti: tutte le date e le finestre di lancio corrispondono a quelle già annunciate nei precedenti Nintendo Direct, senza ritardi o modifiche alla tabella di marcia.
Tante uscite già confermate per Switch 2
L'elenco resta comunque utile per riepilogare i giochi Nintendo in arrivo. Per Switch 2 si conferma un finale d'anno particolarmente ricco, con il debutto di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio il 6 novembre, seguito da Kirby Air Riders il 20 dello stesso mese e Metroid Prime 4: Beyond il 4 dicembre. A gennaio arriverà la Nintendo Switch 2 Edition di Animal Crossing: New Horizons (15 gennaio), seguita da Mario Tennis Fever il 12 febbraio. Switch 1, oltre alla nuova avventura di Samus Aran, vedrà il lancio di Tomodachi Life: Una vita da sogno nella primavera 2026, mentre Pokémon Champions (disponibile anche su mobile) ha ancora una finestra generica fissata al 2026.
Di seguito le date e le finestre di lancio confermate per i giochi in arrivo su Switch e Switch 2:
Nintendo Switch
- Metroid Prime 4: Beyond - 4 dicembre
- Tomodachi Life: Living the Dream - primavera 2026
- Rhythm Heaven Groove - 2026
- Pokémon Champions - 2026
Nintendo Switch 2
- Hyrule Warriors: L'era dell'esilio - 6 novembre
- Kirby Air Riders - 20 novembre
- Metroid Prime 4: Beyond - 4 dicembre
- Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition - 15 gennaio
- Mario Tennis Forever - 12 febbraio
- Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel - primavera 2026
- Yoshi and the Mysterious Book - primavera 2026
- Pokémon Pokopia - 2026
- Fire Emblem: Fortune's Weave - 2026
- Splatoon Raiders - da annunciare