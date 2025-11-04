Nintendo conferma le date e i periodi di uscita dei giochi Switch e Switch 2 in arrivo quest'anno e nel 2026

Oltre agli straordinari risultati di vendita di Nintendo Switch 1 e Switch 2, l'ultimo report per gli azionisti della casa di Kyoto ha confermato la scaletta di pubblicazione dei principali titoli Nintendo (quindi esclusive dai team first-party e da collaborazioni con aziende esterne) in arrivo per entrambe le console, previsti tra la fine del 2025 e il 2026.

La buona notizia è che non ci sono cambiamenti: tutte le date e le finestre di lancio corrispondono a quelle già annunciate nei precedenti Nintendo Direct, senza ritardi o modifiche alla tabella di marcia.