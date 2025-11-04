Nintendo svela le impressionanti vendite di Nintendo Switch 2, Mario Kart World e Donkey Kong Bananza

Nintendo ha pubblicato il report finanziario relativo al secondo trimestre fiscale 2026, aggiornando i dati di vendita di console e software. I numeri di Nintendo Switch 2 sono impressionanti: al 30 settembre, la console ha totalizzato 10,36 milioni di unità vendute, avvicinandosi rapidamente al totale di Wii U (13,56 milioni). Sono numeri destinati a crescere a un ritmo elevato nel terzo trimestre (1 ottobre - 31 dicembre), complice il Black Friday, lo shopping natalizio e l'arrivo di titoli di grosso calibro come Leggende Pokémon Z-A, Metroid Prime 4 e la Nintendo Switch 2 Edition di Animal Crossing: New Horizons.
Nintendo Switch 1 ha invece raggiunto 154,01 milioni di unità, con un incremento di poco meno di due milioni rispetto al trimestre precedente. È ormai sul punto di superare Nintendo DS (154,02 milioni) e si avvicina al traguardo di PS2 (160 milioni).
Mario Kart World è stato acquistato da quasi tutti i possessori di Switch 2
Anche sul fronte del software, i numeri di Switch 2 sono eccezionali. Il gioco first-party più venduto è Mario Kart World, con 9,57 milioni di copie. Parliamo di a un attachment rate del 92,4%: oltre nove acquirenti su dieci hanno acquistato il gioco insieme alla console e l'84% delle unità deriva proprio dal bundle di Switch 2 dedicato. Donkey Kong Bananza ha invece raggiunto 3,49 milioni di copie, un risultato più contenuto ma comunque ottimo.
Per quanto riguarda Switch 1, Mario Kart 8 Deluxe si conferma il titolo più venduto di sempre con 69,56 milioni di copie, seguito da Animal Crossing: New Horizons (48,62 milioni) e Super Smash Bros. Ultimate (36,93 milioni).
Ecco la classifica dei 10 giochi first-party più venduti su Nintendo Switch:
- Mario Kart 8 Deluxe - 69,56 milioni
- Animal Crossing: New Horizons - 48,62 milioni
- Super Smash Bros. Ultimate - 36,93 milioni
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 33,34 milioni
- Super Mario Odyssey - 29,84 milioni
- Pokemon Scarlet / Pokemon Violet - 27,61 milioni
- Pokemon Sword / Pokemon Shield - 26,96 milioni
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 22,15 milioni
- Super Mario Party - 21,23 milioni
- New Super Mario Bros. U Deluxe - 18,53 milioni