Nintendo svela le impressionanti vendite di Nintendo Switch 2, Mario Kart World e Donkey Kong Bananza

Nintendo ha pubblicato il report finanziario relativo al secondo trimestre fiscale 2026, aggiornando i dati di vendita di console e software. I numeri di Nintendo Switch 2 sono impressionanti: al 30 settembre, la console ha totalizzato 10,36 milioni di unità vendute, avvicinandosi rapidamente al totale di Wii U (13,56 milioni). Sono numeri destinati a crescere a un ritmo elevato nel terzo trimestre (1 ottobre - 31 dicembre), complice il Black Friday, lo shopping natalizio e l'arrivo di titoli di grosso calibro come Leggende Pokémon Z-A, Metroid Prime 4 e la Nintendo Switch 2 Edition di Animal Crossing: New Horizons.

Nintendo Switch 1 ha invece raggiunto 154,01 milioni di unità, con un incremento di poco meno di due milioni rispetto al trimestre precedente. È ormai sul punto di superare Nintendo DS (154,02 milioni) e si avvicina al traguardo di PS2 (160 milioni).