La campagna Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 ha un orario di sblocco ufficiale

Treyarch ha annunciato l'orario di sblocco ufficiale della campagna Zombie di Call of Duty: Black Ops 7, che sarà disponibile con la Parte 1: Ceneri dei Dannati a partire dal 14 novembre alle 19.00, ora italiana.

La storia riprende da dove si era interrotta in Call of Duty: Black Ops 6 con The Reckoning, ma si spinge ben oltre, trasportando gli operatori in una dimensione in cui linee temporali diverse collidono. Da questa frattura cosmica nasce un nuovo team composto da otto personaggi principali: Dempsey, Nikolai, Takeo, Richtofen, Maya, Weaver, Carver e Grey.

Sebbene tutti gli operatori del gioco siano utilizzabili nella campagna Zombie, la narrativa è pensata per essere vissuta appieno attraverso questo gruppo "dedicato", ognuno con un ruolo preciso all'interno della trama. I veterani della saga ritroveranno volti e voci iconici, dunque.

L'ufficializzazione da parte di Treyarch sembra confermare che non ci saranno anticipazioni e che il lancio di Black Ops 7 resta fissato al 14 novembre, sia per la campagna tradizionale che per la modalità Zombie.