I personaggi e la storia della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 sono stati presentati

Activision ha pubblicato un video di approfondimento in merito ai personaggi e la storia della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7, che come sappiamo vedrà il ritorno di tante figure provenienti dal passato della saga.

"L'intera trama si svolge all'interno dell'Etere Oscuro", ha spiegato il design director Kevin Drew, dicendo che il racconto riprende esattamente da dove era stato interrotto, in Black Ops 6, quando tutti i protagonisti sono misteriosamente scomparsi nel nulla.

In realtà sono stati trasportati nello scenario in cui parte la nuova campagna Zombie, ritrovando vecchie conoscenze e personaggi provenienti da altre realtà e piani temporali, che devono unire le forze per affrontare insieme un avversario apparentemente molto temibile.

I componenti del team di sviluppo non hanno voluto rivelare di chi si tratta, limitandosi a dire che è un nemico forte ma non imbattibile, e che ne sapremo di più affrontando appunto la modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7.