Il trailer della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 è uno spettacolo

Activision ha pubblicato uno spettacolare trailer cinematografico che ci introduce alla storia e ai personaggi della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/09/2025
La modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7, Cenere dei Dannati, è stata presentata da Activision con uno spettacolare trailer cinematografico che ci introduce alla storia e ai personaggi della nuova campagna, incluso il misterioso antagonista.

Dopo una furiosa battaglia all'interno del quartier generale del Progetto Janus, Grigori Weaver, Elizabeth Grey, Mackenzie "Mac" Carver e Maya Aguinaldo si ritrovano improvvisamente nell'etere oscuro e trovano ad accoglierli quattro volti decisamente familiari.

Si tratta infatti di Takeo Masaki, Tank Dempsey, Nikolai Belinski e il Dr. Edward Richtofen: un gruppo inatteso, ma con cui i membri della squadra Requiem si ritroveranno a dover collaborare nel tentativo di salvarsi dall'improvviso arrivo di un uomo misterioso.

Quest'ultimo esegue una sorta di rituale voodoo che ha delle evidenti conseguenze sui protagonisti della modalità Zombie, per poi lasciarli alle prese con l'ennesima orda di non-morti: riusciranno a sopravvivere anche stavolta?

Una formula vincente

Tra volti nuovi e graditi ritorni, la modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 sembra aver trovato una formula vincente, dopo aver costruito negli anni una lore ormai ben riconoscibile e ricca di figure iconiche.

Non c'è dubbio che questo approccio contribuisca a rendere l'esperienza Zombie più appassionante e a "motivare" i giocatori durante le frenetiche battaglie che li vedono impegnati a farsi largo fra quantità enormi di morti viventi pronti ad azzannarli.

