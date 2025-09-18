Metal Gear Solid Delta Snake Eater punta al fotorealismo con questa mod del raytracing

Spesso i remake hanno lo scopo di prendere un vecchio gioco e tirarlo a lucido, dargli una nuova grafica che sia a livello con gli hardware moderni e possa quindi soddisfare anche i giocatori d'oggi che prima di tutto sono interessati a una qualità tecnica di ottimo livello. Se si gioca su PC, inoltre, spesso si ha modo di accedere alla versione migliore del videogioco (sempre che il proprio computer sia prestante) magari anche con l'aiuto delle mod: lo stesso è per Metal Gear Solid Delta Snake Eater.
Beyond Dreams ha infatti condiviso un nuovo video che mostra il videogioco di Konami con una mod che potenzia la grafica e con il raytracing.
Il video della mod di Metal Gear Solid Delta Snake Eater
Come spiega Beyond Dreams, l'obiettivo di questo pacchetto di mod è di puntare al fotorealismo all'interno delle ambientazioni di Metal Gear Solid Delta Snake Eater, precisamente potenziando l'Illuminazione Globale usando "Complete RT", il noto shader per ray tracing, praticamente il più avanzato in circolazione a utilizzare la tecnologia ReSTIR G.I..
Non è però finita perché in la mod di Metal Gear Solid Delta Snake Eater lavora anche sull'occlusione ambientale, sulla Tassellatura del manto erboso così da dargli un aspetto più realistico, la Profondità di Campo, aggiungendo un nuovo Color Grading e anche una mod che modifica leggermente la telecamera e aumenta l'immersività. Notiamo poi che all'interno del video possiamo udire varie tracce delle colonne sonore ufficiali della saga di Metal Gear Solid.
Il risultato finale è un video gioco che in grado di girare a dettagli massimi con risoluzione nativa pari a 4K, ma ovviamente con un computer alla base che vanta una NVIDIA RTX 5090, supportata da una Intel 14700K e 32 GB di RAM.
Se vi piacciono questo tipo di mod, dovreste vedere anche Assetto Corsa EVO arriva in 8K con meteo e ray tracing migliorato con questa mod italiana.