Metal Gear Solid Delta Snake Eater punta al fotorealismo con questa mod del raytracing

Spesso i remake hanno lo scopo di prendere un vecchio gioco e tirarlo a lucido, dargli una nuova grafica che sia a livello con gli hardware moderni e possa quindi soddisfare anche i giocatori d'oggi che prima di tutto sono interessati a una qualità tecnica di ottimo livello. Se si gioca su PC, inoltre, spesso si ha modo di accedere alla versione migliore del videogioco (sempre che il proprio computer sia prestante) magari anche con l'aiuto delle mod: lo stesso è per Metal Gear Solid Delta Snake Eater.

Beyond Dreams ha infatti condiviso un nuovo video che mostra il videogioco di Konami con una mod che potenzia la grafica e con il raytracing.