Helldivers 2 disattiva momentaneamente alcuni dei nemici più fastidiosi presenti nel gioco

Il Rupture Strain, una fazione di Terminidi che si trova nel Gloom, verrà dunque disattivato in seguito alla recente patch, in modo da poterci lavorare sopra e correggere il comportamento dei nemici in modo da regolare il bilanciamento.

Come riferito da Arrowhead Studios, questi nemici si trovano nei Rupture Strain , che presentano nuove varianti di Terminidi decisamente ostici da abbattere, pure troppo: il team si è reso conto che il comportamento di queste creature è in effetti fuori controllo a causa di qualche problema tecnico e ha dunque deciso di disattivare il tutto.

Helldivers 2 si è recentemente aggiornato con l'arrivo dell'espansione Nel Cuore dell'Ingiustizia, portando con sé nuove sfide decisamente impegnative: anche troppo impegnative, evidentemente, considerando che gli sviluppatori hanno deciso di disattivare momentaneamente delle tipologie di nemici che si sono rivelate estremamente ostiche e fastidiose , ma a causa di alcuni problemi tecnici.

Una questione di bilanciamento

Introdotto il 2 settembre, il Rupture Strain ha in effetti messo a dura prova i soldati di Helldivers 2, rappresentando in breve una delle sfide di maggior livello che si siano viste all'interno del gioco.



Che qualcosa non andasse però per il verso giusto è emerso dopo poco, e le critiche sullo sbilanciamento dell'esperienza in questa sezione non sono tardate ad arrivare anche attraverso Reddit.

Non tutti erano d'accordo, alcuni arditi sembravano infatti esaltati dal livello di sfida, ma tutto sommato la questione ha spinto Arrowhead a rivedere la situazione e intervenire con un aggiornamento che possa ribilanciare l'esperienza in maniera più equa.

Helldivers 2 sta continuando ad andare molto bene su PC e a quanto pare anche su Xbox: di recente è stato aggiornato con l'arrivo dell'espansione Nel Cuore dell'Ingiustizia.