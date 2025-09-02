Helldivers 2: Nel cuore dell'Ingiustizia è disponibile da oggi, vediamo il trailer di lancio

Helldivers 2 riceve il grosso aggiornamento intitolato Nel Cuore dell'Ingiustizia, disponibile da oggi, 2 settembre e presentato con il trailer di lancio visibile qui sotto, che mostra alcune delle caratteristiche di questa nuova aggiunta.
"Troppo a lungo abbiamo atteso e osservato mentre l'Ombra si espandeva, ingurgitando sempre più sistemi stellari innocenti", si legge nella descrizione ufficiale da parte di Arrowhead. "Troppo a lungo abbiamo lasciato che i Terminidi seminassero il caos nelle nostre colonie, città e case. I Terminidi si sono spinti nei nostri territori per troppo tempo".
Con l'approdo di Helldivers 2 anche su Xbox e la nuova iniezione di giocatori che sembra aver ricevuto da questa espansione del pubblico, i soldati sono pronti ad affrontare una nuova e inquietante sfida, forse la più impegnativa vista finora.
Tanti nuovi orrori da scoprire
Nel Cuore dell'Ingiustizia consentirà di scoprire cosa giace oltre il velo dell'Ombra che avviluppa i pianeti noti come mondi alveare, andando a scoprire nuovi segreti, minacce e situazioni di gioco tra le strutture torreggianti costruite dai Terminidi agli orrori che brulicano nel sottosuolo.
Si tratta dunque di esplorare il sottosuolo di questi pianeti, ritrovandosi all'interno di alcune delle situazioni più pericolose in cui gli helldiver si sono trovati finora, considerando anche che, data la conformazione del campo di battaglia, non è possibile ricevere supporto dai Super Destroyer, dunque le squadre sono di fatto lanciate da sole contro l'orrore.
Nell'Ombra è possibile trovare Terminidi mutati in mostruosità grottesche come lo Scaradrago: che attacca in picchiata sugli Helldiver, spargendo una bile ardente sotto di sé, ma alcuni resoconti parlano di creature ancora più enormi e terrificanti nei mondi alveare.
Con l'arrivo dell'aggiornamento verranno anche inserite delle missioni con struttura inedita all'interno di Helldivers 2, come quelle in cui ci si trova a scortare pozzi petroliferi mobili, o localizzare e distruggere i Polmoni dell'alveare, insieme a nuovi obiettivi secondari facoltativi.
Con l'update arriva anche il nuovo Titolo di guerra "Diavoli della Sabbia", con una ricca proposta di armi ed equipaggiamenti specifici per queste missioni.