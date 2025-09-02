Helldivers 2: Nel cuore dell'Ingiustizia è disponibile da oggi, vediamo il trailer di lancio

Helldivers 2 riceve il grosso aggiornamento intitolato Nel Cuore dell'Ingiustizia, disponibile da oggi, 2 settembre e presentato con il trailer di lancio visibile qui sotto, che mostra alcune delle caratteristiche di questa nuova aggiunta.

"Troppo a lungo abbiamo atteso e osservato mentre l'Ombra si espandeva, ingurgitando sempre più sistemi stellari innocenti", si legge nella descrizione ufficiale da parte di Arrowhead. "Troppo a lungo abbiamo lasciato che i Terminidi seminassero il caos nelle nostre colonie, città e case. I Terminidi si sono spinti nei nostri territori per troppo tempo".

Con l'approdo di Helldivers 2 anche su Xbox e la nuova iniezione di giocatori che sembra aver ricevuto da questa espansione del pubblico, i soldati sono pronti ad affrontare una nuova e inquietante sfida, forse la più impegnativa vista finora.