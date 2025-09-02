Xbox Game Pass Ultimate in sconto vi fa giocare a Hollow Knight Silksong al lancio e costa meno del gioco

Xbox Game Pass Ultimate vi permetterà di giocare a Hollow Knight Silksong fra un paio di giorni e la scelta migliore se giocate su PC o Xbox è quindi di fare un mese di abbonamento, spendendo meno del prezzo del videogioco e ottenendo così l'accesso all'intero catalogo per giocare tante cose diverse per tutto un mese. Inoltre, tramite Instant Gaming potete risparmiare ancora di più grazie allo sconto ora attivo che porta l'abbonamento a 15€ invece che 18€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA, mentre il prezzo che vedrete nella pagina di Instant Gaming sarà pre-IVA, quindi più basso, fino al momento del pagamento. Ovviamente è disponibile anche il taglio da 3 mesi per Xbox Game Pass Ultimate.