2XKO svela i personaggi inclusi nell'imminente closed beta

In totale saranno nove e ovviamente sono tutti volti noti dell'universo di League of Legends, vediamo l'elenco al completo:

I dettagli sulla beta

Come accennato in apertura, la closed beta di 2XKO prenderà il via il 9 settembre alle 20:00 (ora italiana), ma al momento non è stato comunicato quanto durerà. Sarà disponibile esclusivamente su PC, anche se Riot Games ha confermato che in futuro ci saranno altre occasioni per provare il gioco, probabilmente anche su PS5 e Xbox Series X|S. Tutti coloro che hanno partecipato agli Alpha Labs 1 o 2 riceveranno l'invito in automatico, mentre per gli altri le registrazioni sono già aperte a questo indirizzo. Riot ha confermato che i contenuti della beta serviranno a testare il bilanciamento, la stabilità e le nuove meccaniche introdotte dopo i test Alpha

2XKO è un picchiaduro 2v2 ambientato nell'universo di League of Legends, pensato per offrire un'esperienza sia competitiva che cooperativa grazie al sistema Duo Play. In questa modalità, un giocatore è attivo sul ring mentre il compagno resta fuori campo, pronto a subentrare al momento giusto. Tuttavia, non è necessario avere un secondo giocatore: il titolo, supporta anche scontri uno contro uno, due contro due e persino due contro uno, garantendo flessibilità e accessibilità a ogni tipo di giocatore.