2XKO presenta il feroce Warwick con un gameplay trailer

Il roster di personaggi del picchiaduro 2XKO continua ad espandersi. Oggi Riot Games ha annunciato che anche Warwick , la Furia Scatenata di Zaun, da ora è uno dei Campioni di League of Legends disponibili con l'accesso anticipato del gioco.

Tutta la furia di Warwick in un trailer

Il filmato mostra il suo feroce e selvaggio stile di combattimento. Warwick può sfruttare la sua agilità e i suoi artigli per fiondarsi sugli avversari e mandare a segno delle combo di colpi poderosi. A differenza di Teemo non ha particolari assi nascosti nella manica, solo una furia incontrollabile che può sfogare in una sorta di modalità potenziata che rende ancora più letali i suoi attacchi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che 2XKO è disponibile da oggi su PC, in concomitanza con l'inizio della Stagione 0. Successivamente il gioco approderà anche su PS5 e Xbox Series X|S. Nel 2026 sono previste altre cinque stagioni, ognuna delle quali introdurrà un nuovo personaggio giocabile tratto dall'universo di League of Legends.