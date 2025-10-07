2XKO presenta il feroce Warwick con un gameplay trailer

Il roster di personaggi del picchiaduro 2XKO continua ad espandersi. Oggi Riot Games ha annunciato che anche Warwick, la Furia Scatenata di Zaun, da ora è uno dei Campioni di League of Legends disponibili con l'accesso anticipato del gioco.
Trasformato da esperimenti strazianti che hanno trasformato il suo corpo fondonedolo con delle macchine, l'oscuro cacciatore di criminali in 2XKO mantiene molti dei suoi tratti distintivi visti nel MOBA di Riot Games, come possiamo vedere nel trailer di presentazione qui sotto.
Tutta la furia di Warwick in un trailer
Il filmato mostra il suo feroce e selvaggio stile di combattimento. Warwick può sfruttare la sua agilità e i suoi artigli per fiondarsi sugli avversari e mandare a segno delle combo di colpi poderosi. A differenza di Teemo non ha particolari assi nascosti nella manica, solo una furia incontrollabile che può sfogare in una sorta di modalità potenziata che rende ancora più letali i suoi attacchi.
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che 2XKO è disponibile da oggi su PC, in concomitanza con l'inizio della Stagione 0. Successivamente il gioco approderà anche su PS5 e Xbox Series X|S. Nel 2026 sono previste altre cinque stagioni, ognuna delle quali introdurrà un nuovo personaggio giocabile tratto dall'universo di League of Legends.