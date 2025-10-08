Il bundle di 2XKO più costoso viene 99,99€ e include contenuti esclusivi: i fan storcono il naso

Il free to play 2XKO , il picchiaduro ambientato nel mondo di League of Legends di Riot Games , è arrivato in accesso anticipato e, ovviamente, ha portato con sé vari modi per spendere i propri soldi, compreso un bundle che sta facendo un po' storcere il naso per il proprio costo.

Cosa include il costoso bundle di 2KXO

Il pacchetto da 100€ dà accesso a tre skin di livello "Mitico" con svariati colori alternativi, una mossa finale esclusiva, otto token per sbloccare i campioni, una carta per il profilo giocatore, un bundle elementici cosmetici e 5.000 punti KO (la valuta in-game).

Ovviamente questo è solo il bundle più costoso, visto che è disponibile anche una versione da 29,99€ che include token per 4 campioni, una carta per il profilo del giocatore e abbastanza valuta in-game per comprarsi una skin leggendaria dal negozio interno al gioco. Se però volete le skin a tema Arcane, certamente molto ambite, bisogna pagare il prezzo "pieno" di 99,99€ poiché non c'è assolutamente altro modo per averle.

Online i giocatori hanno espresso il proprio disappunto, anche solo per l'impossibilità di acquistare le skin di Arcane separatamente. Altri invece ammettono che cederanno al prezzo imposto dal gioco pur di avere quei contenuti esclusivi.

