Assassin's Creed Valhalla per PS5 è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Assassin's Creed Valhalla in versione PS5 viene proposto a un prezzo molto interessante per la Festa delle Offerte Prime di Amazon.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/10/2025
Siamo al secondo e ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime e noi siamo ancora in prima linea a segnalarvi le offerte più interessanti del momento. Parlando di videogiochi, se ancora non avete giocato ad Assassin's Creed Valhalla ora potrete aggiungerlo alla vostra collezione a un prezzo davvero allettante. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina del prodotto a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante.

Nel momento in cui scriviamo il gioco viene proposto a 16,23 euro, il 15% in meno rispetto al prezzo medio registrato sulla piattaforma nell'ultimo mese. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna.

Un'avventura ambientata nel IX secolo

Assassin's Creed Valhalla è un action RPG ambientato nel IX secolo, durante l'epoca delle invasioni vichinghe in Inghilterra. Il protagonista è Eivor, un guerriero norreno che guida il proprio clan dalla Norvegia verso nuove terre, in cerca di gloria, ricchezze e un futuro migliore.

Il gioco offre un'esperienza avanzata con meccaniche RPG che ti permettono di creare il tuo percorso attraverso l'Inghilterra. Il gioco si concentra su una storia ben strutturata e offre meccaniche di combattimento divertenti che offrono molte scelte per adattarsi a diversi stili di gioco. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla.

