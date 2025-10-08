Il fantomatico gioco IA di Elon Musk non è ciò di cui abbiamo bisogno, dice Larian Studios

Sta a voi (non) credergli, ma c'è qualcuno che ritiene che non sia assolutamente quello che serve all'industria: Michael Douse, il direttore delle pubblicazioni di Larian Studios, noto per l'enorme capolavoro creato da umani Baldur's Gate 3.

Elon Musk, come saprete, ha annunciato che con la sua compagnia xAI creerà un videogioco completamente generato dall'IA e il tutto entro la fine del 2026.

Le parole di Douse sul gioco IA di Elon Musk

L'annuncio di Musk è avvenuto tramite un tweet e Douse ha risposto affermando che sebbene l'IA possa essere uno strumento utile per lo sviluppo, non ha idea di come fare un ottimo gioco.

Precisamente ha affermato: "In realtà, ciò di cui questo settore ha bisogno non sono cicli di gioco prodotti matematicamente e studiati psicologicamente, bensì la creazione di mondi con cui le persone interagiscono o con cui desiderano interagire."

"L'intelligenza artificiale ha la sua importanza come strumento, ma disponiamo già di tutti gli strumenti possibili e immaginabili, che tuttavia non compensano l'incredibile mancanza di una direzione artistica convincente. L'intelligenza artificiale non risolverà il grande problema del settore, ovvero la mancanza di leadership e di una visione chiara."

