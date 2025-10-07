Elon Musk ha ribadito che entro la fine del 2026 vedremo un gioco di xAI generato completamente dall'IA

Elon Musk ha annunciato che la sua azienda di intelligenza artificiale, xAI , sta sviluppando un videogioco, promettendo che sarà un "grande gioco generato dall'IA" e che verrà lanciato entro la fine del 2026. Si tratta, in realtà, della conferma di qualcosa che aveva già annunciato in passato, ossia la fondazione di una divisione gaming di xAI che avrebbe prodotto giochi realizzati usando soltanto L'IA

L'annuncio

L'annuncio è stato dato direttamente su X, dove Musk ha scritto: "Lo studio di videogiochi di xAI rilascerà un grande gioco generato dall'IA entro la fine del prossimo anno."

L'intervento di Musk ha citato un video generato dall'intelligenza artificiale, che mostra un ipotetico sparatutto in prima persona. Finora xAI è stata conosciuta principalmente per il chatbot Grok, ma Musk vuole espanderne la portata. Secondo un articolo di Business Insider del 3 ottobre, xAI sta reclutando "tutor di videogiochi" per addestrare i suoi modelli sui concetti di design, meccaniche di gioco e storytelling, pagando fino a 100 dollari l'ora, segno di un investimento davvero ingente.

Già all'inizio dello scorso anno, Musk aveva accennato alla possibilità di creare uno studio di giochi basato sull'IA, ma il suo ultimo post rappresenta la conferma definitiva che xAI intende pubblicare un vero e proprio videogioco completo.

L'uso delle intelligenze artificiali generative è molto diffuso all'interno degli studi di sviluppo e non mancano esempi di piccoli giochi, basati su dei template molto rigidi, generati quasi completamente con l'IA. Comunque sia, questo sarebbe il primo titolo maggiore a essere generato completamente usando una tecnologia simile.