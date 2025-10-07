Festa delle Offerte di Amazon: ecco i migliori sconti sui videogiochi PS5, Xbox, Nintendo Switch e Switch 2

La Festa delle Offerte Prime di Amazon.it si sta rivelando una straordinaria opportunità per ampliare la propria collezione videoludica, grazie a sconti imperdibili su titoli per tutte le piattaforme. L'offerta è ampia e variegata, con proposte per ogni genere, gusto e fascia di prezzo: ce n'è davvero per tutti.

Qui sotto abbiamo selezionato le migliori promozioni sui giochi per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Switch 2 attualmente disponibili su Amazon. Alcune offerte resteranno valide fino a domani, mercoledì 8 ottobre, mentre altre sono a tempo limitato o fino a esaurimento scorte: se qualcosa vi stuzzica, meglio non aspettare troppo!