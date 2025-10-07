2XKO è stato mostrato con uno spettacolare trailer cinematografico

2XKO è disponibile a partire da oggi su PC, in accesso anticipato, e Riot Games ha pensato bene di celebrare l'evento pubblicando uno spettacolare trailer cinematografico con i vari protagonisti del gioco.
Pur caratterizzato da una dotazione di partenza limitata sul fronte dei personaggi, il picchiaduro a incontri ambientato nel mondo di League of Legends punta ovviamente a crescere e ad espandersi nel corso dei prossimi mesi, approfittando appunto delle opportunità concesse dall'early access.
Sicuramente i presupposti sono incoraggianti, se consideriamo che l'impianto di base vede la presenza di combinazioni molto semplici da eseguire, tramite input intuitivi e senza le classiche mezzelune, ma il gioco non rinuncia affatto alla propria profondità.
Il gameplay di 2XKO va infatti a sintetizzare il meglio delle esperienze "tag" realizzate finora, offrendo diversi stili selezionabili che vanno a modificare in maniera sostanziale l'approccio al combattimento e stravolgendo gli equilibri della squadra.
Un picchiaduro diverso dal solito
Come detto, l'accesso anticipato di 2XKO comincia oggi su PC e non abbiamo dubbi che la community degli appassionati di picchiaduro contribuirà allo sviluppo di questo progetto, dotato senz'altro di un grande potenziale.
Oltre agli stili che modificano il sistema di combattimento, il gioco può infatti contare su di un roster limitato ma di alto livello, con i vari Campioni di League of Legends che mettono in campo abilità peculiari, devastanti e spettacolari.
Insomma, la sensazione è quella di un titolo veloce, frenetico, ben leggibile e soddisfacente, dotato peraltro di un netcode molto solido: deve solo essere supportato a dovere per raggiungere un livello di dotazioni adeguato all'attuale panorama.