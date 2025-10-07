2XKO è stato mostrato con uno spettacolare trailer cinematografico

2XKO è disponibile a partire da oggi su PC, in accesso anticipato, e Riot Games ha pensato bene di celebrare l'evento pubblicando uno spettacolare trailer cinematografico con i vari protagonisti del gioco.

Pur caratterizzato da una dotazione di partenza limitata sul fronte dei personaggi, il picchiaduro a incontri ambientato nel mondo di League of Legends punta ovviamente a crescere e ad espandersi nel corso dei prossimi mesi, approfittando appunto delle opportunità concesse dall'early access.

Sicuramente i presupposti sono incoraggianti, se consideriamo che l'impianto di base vede la presenza di combinazioni molto semplici da eseguire, tramite input intuitivi e senza le classiche mezzelune, ma il gioco non rinuncia affatto alla propria profondità.

Il gameplay di 2XKO va infatti a sintetizzare il meglio delle esperienze "tag" realizzate finora, offrendo diversi stili selezionabili che vanno a modificare in maniera sostanziale l'approccio al combattimento e stravolgendo gli equilibri della squadra.