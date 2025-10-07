TSMC: chip da 2nm in Arizona entro il 2026, A14 da 1,4nm nel 2028, Taiwan e USA per la produzione dei chip più avanzati

TSMC continua a consolidare la propria posizione di leader mondiale nella produzione di semiconduttori, accelerando lo sviluppo delle tecnologie di nuova generazione. Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Ctee, il colosso taiwanese sta preparando i suoi impianti per l'ingresso definitivo nell'era degli Ångström, con i processi A16 (1,6nm) e A14 (1,4nm) già in fase di pianificazione avanzata a Taiwan.

Il Kaohsiung facility nel sud dell'isola sarà il fulcro di questa espansione: ospiterà sei fabbriche, di cui cinque dedicate alla produzione di massa dei nodi 2nm e A16, mentre la sesta sarà riservata all'innovativo nodo A14, previsto per la produzione su larga scala entro il 2028.