WhatsApp: la traduzione istantanea dei messaggi arriva anche su iOS

Con l'ultimo aggiornamento disponibile su App Store (versione 25.28.74), WhatsApp porta finalmente su iOS la tanto attesa funzione di traduzione dei messaggi, già vista in precedenza sulla versione Android. L'obiettivo è offrire un'esperienza uniforme e sicura agli utenti di entrambe le piattaforme, garantendo traduzioni rapide, affidabili e completamente private. La nuova funzione consente di tradurre messaggi direttamente all'interno dell'app, senza dover passare a servizi esterni. Su iOS, WhatsApp sfrutta le API di traduzione ufficiali di Apple, introdotte con iOS 17.4, che permettono di effettuare traduzioni sul dispositivo e di mantenere la crittografia end-to-end

WhatsApp: traduzione dei messaggi su iOS, ecco le 21 lingue supportate Gli utenti possono tradurre messaggi in 21 lingue: tra cui italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, portoghese (Brasile), russo, giapponese, coreano e cinese (semplificato e tradizionale). Una volta scaricati i pacchetti linguistici, è possibile eseguire traduzioni anche offline, semplicemente selezionando il messaggio e toccando l'opzione "Traduci". Meta annuncia la traduzione dei messaggi su WhatsApp: inizia la distribuzione su iOS e Android La traduzione apparirà subito sotto il testo originale, mantenendo il contesto della conversazione. La funzione è disponibile in chat individuali, di gruppo e nei canali, semplificando la comunicazione multilingue in ogni situazione. Il sistema riconosce automaticamente la lingua del messaggio, ma l'utente può modificarla manualmente se necessario, scegliendo anche la lingua di destinazione.