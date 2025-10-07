WhatsApp: la traduzione istantanea dei messaggi arriva anche su iOS

Con l'ultimo aggiornamento disponibile su App Store (versione 25.28.74), WhatsApp porta finalmente su iOS la tanto attesa funzione di traduzione dei messaggi, già vista in precedenza sulla versione Android. L'obiettivo è offrire un'esperienza uniforme e sicura agli utenti di entrambe le piattaforme, garantendo traduzioni rapide, affidabili e completamente private.
La nuova funzione consente di tradurre messaggi direttamente all'interno dell'app, senza dover passare a servizi esterni. Su iOS, WhatsApp sfrutta le API di traduzione ufficiali di Apple, introdotte con iOS 17.4, che permettono di effettuare traduzioni sul dispositivo e di mantenere la crittografia end-to-end
WhatsApp: traduzione dei messaggi su iOS, ecco le 21 lingue supportate
Gli utenti possono tradurre messaggi in 21 lingue: tra cui italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, portoghese (Brasile), russo, giapponese, coreano e cinese (semplificato e tradizionale). Una volta scaricati i pacchetti linguistici, è possibile eseguire traduzioni anche offline, semplicemente selezionando il messaggio e toccando l'opzione "Traduci".
La traduzione apparirà subito sotto il testo originale, mantenendo il contesto della conversazione. La funzione è disponibile in chat individuali, di gruppo e nei canali, semplificando la comunicazione multilingue in ogni situazione. Il sistema riconosce automaticamente la lingua del messaggio, ma l'utente può modificarla manualmente se necessario, scegliendo anche la lingua di destinazione.
WhatsApp: traduzione dei messaggi su iOS, in arrivo dei pacchetti linguistici
WhatsApp raccomanda di scaricare i pacchetti linguistici più usati per ottenere traduzioni immediate e offline, anche in modalità aereo, a conferma del funzionamento completamente locale del sistema. L'aggiornamento sarà distribuito gradualmente nelle prossime settimane, per garantire stabilità e prestazioni ottimali su tutte le versioni recenti di iOS.
Con questa novità, WhatsApp consolida ulteriormente la propria posizione come piattaforma di messaggistica globale e inclusiva, puntando su sicurezza, privacy e accessibilità linguistica. Come di consueto la notizia è stata riportata dal noto e affidabile portale di comunicazione della piattaforma Meta, WABetaInfo. Tra le ultime novità segnaliamo anche il test di un nuovo layout proprio per la versione iOS.