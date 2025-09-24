Meta annuncia la traduzione dei messaggi su WhatsApp: inizia la distribuzione su iOS e Android

WhatsApp sta iniziando a distribuire una nuova funzionalità volta ad abbattere le barriere linguistiche, ovvero la traduzione dei messaggi. Sia gli utenti Android che iOS potranno infatti usufruire di questo strumento molto utile, che permetterà di instaurare legami senza alcun limite. Vediamo quindi come funzionano le traduzioni, come poterle attivare e su quali dispositivi saranno disponibili.

Come tradurre i messaggi su WhatsApp Tradurre un messaggio è molto semplice. Quando visualizzate un testo in una lingua diversa, infatti, basterà tenere premuto il messaggio e toccare "Traduci", scegliendo poi la lingua da cui (o verso cui) volete tradurlo. Queste traduzioni funzionano sia nei gruppi che nelle chat individuali, nonché negli aggiornamenti dei canali, quindi sono decisamente utili. Inoltre, gli utenti Android potranno anche abilitare la traduzione automatica per un'intera conversazione, in modo da non doverla attivare manualmente ogni volta. La traduzione dei messaggi su WhatsApp Con un post sul blog ufficiale, inoltre, Meta ha voluto specificare che le traduzioni avvengono sul dispositivo, in modo da proteggere la privacy delle chat. "Le traduzioni dei messaggi sono state progettate per proteggere la privacy delle tue chat. Ecco perché le traduzioni avvengono sul tuo dispositivo, dove WhatsApp non può vederle", si legge.