WhatsApp: al lavoro per semplificare l'interazione con l'intelligenza artificiale, arriva il tasto "Chedi a Meta AI"

WhatsApp sta sperimentando una nuova e utile funzionalità che mira a rendere più rapida e intuitiva l'interazione con l'assistente virtuale Meta AI. La notizia è stata riportata, come di consueto e come accade quotidianamente, dal noto e affidabile portale di comunicazione dell'app Meta: WABetaInfo.

Alcuni beta tester hanno notato la comparsa di un'opzione "Chiedi a Meta AI" direttamente nel menu dedicato ai messaggi in arrivo. Questa scorciatoia, pensata per semplificare il processo di verifica o di approfondimento di un contenuto, elimina la necessità di inoltrare manualmente il messaggio a una chat separata con l'AI.