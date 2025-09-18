WhatsApp Android Beta: in fase di test l'introduzione del tag “everyone” per menzionare tutti nei gruppi

WhatsApp continua ad ampliare le sue funzioni per migliorare la comunicazione all'interno dei gruppi. Tra le novità in fase di sviluppo, l'app di messaggistica sta testando una nuova opzione che permetterà agli utenti di menzionare contemporaneamente tutti i membri di una chat di gruppo . La funzione, che sarà disponibile in un futuro aggiornamento, comparirà nel menu delle menzioni con la voce "tutti", accanto ai nomi dei singoli partecipanti.

Questa novità risulta particolarmente utile nei gruppi numerosi , dove spesso si condividono molte conversazioni parallele e i messaggi importanti rischiano di passare inosservati. La funzione ricorda il sistema già esistente nelle storie di WhatsApp , dove era possibile menzionare un intero gruppo all'interno di uno stato, generando una notifica per tutti i membri .

WhatsApp Android Beta: il tag "tutti" non è riservato solo agli amministratori

Un aspetto interessante è che, almeno per ora, la menzione "tutti" non sembra riservata solo agli amministratori, ma dovrebbe essere disponibile per tutti i membri. Questo significa che chiunque potrà avvisare l'intero gruppo con un singolo messaggio. Resta da capire se in futuro WhatsApp introdurrà controlli più rigidi, ad esempio permettendo agli admin di decidere chi può utilizzare la funzione, o se invece la libertà rimarrà estesa a tutti i partecipanti.

Il nuovo tag "tutti" - Foto: WABetaInfo

La funzione è ancora in fase di sviluppo e quindi soggetta a possibili modifiche e miglioramenti. WhatsApp potrebbe sperimentare diverse soluzioni per bilanciare praticità e moderazione. Come di consueto la notizia è stata riportata dal noto e affidabile portale WABetaInfo.