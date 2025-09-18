The Witcher: Blood Stone è stato annunciato per il 2026: Geralt esplorerà le miniere dei nani nel fumetto

Le storie di Geralt di Rivia sono oramai multiformato: nate come racconti e proseguite come romanzo, lo strigo è divenuto famoso a livello mondiale grazie ai videogiochi di CD Projekt ma ha ampliato il proprio raggio d'azione con prodotti di animazione, serie TV, giochi da tavolo e ovviamente anche fumetti. Ora, proprio un nuovo fumetto è stato annunciato: The Witcher: Blood Stone , previsto per gennaio 2026 .

I dettagli su The Witcher: Blood Stone

"Le antiche miniere dei nani hanno attirato i cacciatori di tesori", recita la descrizione ufficiale della trama, "e secondo una leggenda locale una bestia cornuta li sta uccidendo. Senza alcun segno di un attacco, Geralt esplora il territorio, ma le montagne sono mortali e le miniere ancora più letali. E nel labirinto delle caverne dei nani, è meglio non toccare ciò che giace nel buio".

Blood Stone è scritto da Daniel Freedman, autore della serie dark fantasy Birdking e del racconto post-apocalittico Kali. Pius Bak è responsabile della parte artistica, dopo aver lavorato all'avventura fantasy Slightly Exaggerated e alla serie poliziesca soprannaturale Godfather of Hell. Il colorista Roman Titov (che in precedenza ha lavorato a Cyberpunk 2077: Big City Dreams) e il letterista Hassan Otsmane-Elhaou (che ha lavorato a The Witcher: The Bear and the Butterfly) completano il team creativo.

Vi ricordiamo infine che il libro The Witcher: Il Crocevia dei corvi è in prenotazione su Amazon e l'uscita è vicina.