The Witcher: Stagione 4 ha una data di uscita, annunciata in un trailer con il nuovo Geralt di Liam Hemsworth

Dopo una lunga pausa durata due anni e mezzo, la serie TV di The Witcher da Netflix torna in scena con la Stagione 4, la cui data di uscita è stata annunciata in via ufficiale con un nuovo trailer pubblicato in queste ore, che mostra anche il nuovo Geralt di Liam Hemsworth in azione.

L'amato Henry Cavill ha lasciato la produzione con la fine della Stagione 3, portando al famoso cambio di attore che ha fatto tanto discutere in questi anni, e i cui risultati saranno finalmente visibili da tutti nei prossimi giorni, considerando che la Stagione 4 partirà il 30 ottobre.

La quarta stagione di The Witcher è composta da otto episodi, e tutti insieme verranno messi a disposizioni per lo streaming nello stesso giorno di lancio, dunque sarà possibile vedere subito tutta la nuova porzione di storia elaborata da Netflix su libri e videogiochi.