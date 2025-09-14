The Witcher: Stagione 4 ha una data di uscita, annunciata in un trailer con il nuovo Geralt di Liam Hemsworth

Dopo una lunga pausa durata due anni e mezzo, la serie TV di The Witcher da Netflix torna in scena con la Stagione 4, la cui data di uscita è stata annunciata in via ufficiale con un nuovo trailer pubblicato in queste ore, che mostra anche il nuovo Geralt di Liam Hemsworth in azione.
L'amato Henry Cavill ha lasciato la produzione con la fine della Stagione 3, portando al famoso cambio di attore che ha fatto tanto discutere in questi anni, e i cui risultati saranno finalmente visibili da tutti nei prossimi giorni, considerando che la Stagione 4 partirà il 30 ottobre.
La quarta stagione di The Witcher è composta da otto episodi, e tutti insieme verranno messi a disposizioni per lo streaming nello stesso giorno di lancio, dunque sarà possibile vedere subito tutta la nuova porzione di storia elaborata da Netflix su libri e videogiochi.
In attesa di vedere i nuovi otto episodi
Il nuovo trailer di The Witcher 4: Stagione 4 è proprio un teaser della nuova stagione, considerando che non mostra particolari elementi della storia della serie, limitandosi a mettere in scena un combattimento, che però intanto offre la possibilità di vedere il nuovo interprete in azione.
Nel video, riportato qui sopra, vediamo Geralt di Rivia affrontare un wraith in combattimento, e a quanto pare Hemsworth se la cava piuttosto bene con spada e magie, dimostrandosi un Witcher all'altezza della situazione, ma ovviamente attendiamo di vedere il resto della storia per farci un'idea più precisa.
Alcuni mesi fa, era emerso che la Stagione 4 avrebbe giustificato il cambio di aspetto di Geralt, ma non ci sono ancora dettagli precisi sulla questione, mentre abbiamo saputo che la stagione 5 della serie Netflix è già in pre-produzione e potrebbe spostarsi nelle isole Skellige.
L'appuntamento con questa nuova dose di avventure con il Witcher di Netflix è dunque fissato per il 30 ottobre 2025.